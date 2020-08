Úgy tűnik, nem minden kérdésünkre kaptunk elég pontos választ a Kormányinfón

Portálunk kérdésére a Kormányinfón, miszerint 2 hónapja a miniszterelnök úgy fogalmazott minszki látogatásán, hogy kezdeményezni fogja Fehéroroszországgal szemben az uniós szankciók részleges feloldását, s ez tekinthető-e továbbra is kormányzati álláspontnak, Gulyás Gergely elmondta,

kormányzati áláspontnak az tekinthető, amiről ma, azaz augusztus 19-én az Európai Unió állam- és kormányfői döntöttek, hiszen külpolitikai döntést az unió csak egyhangúan tud hozni. Így Magyarország is ennek a döntésnek a részese.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mivel az UEFA, az Európa Liga, illetve a Bajnokok Ligája a mérkőzéseket zárt kapuk előtt tartja, s ma este a Fradi mérkőzés is ilyen mérkőzés lesz, terveznek-e javasolatot tenni az MLSZ-nek, hogy az NB I-es meccseket is zárt kapuk előtt kellene tartani, hiszen több játékosnál - nem csak idegenlégiósoknál - állapították meg a koronavírus jelenlétét. Gulyás kifejtette, követik a járványügyi helyzetet, ez pedig alakulhat úgy, hogy más, szigorúbb döntéseket is hozni kell, de pillanatnyilag a több mint 2 hónapja érvényben lévő szabályok ismertek és hatályosak.

Országos demonstrációra is készek a vásárosnaményiek, hogy a helyi kórház újra fogadja a fekvőbetegeket A beregi térség vezetői, Tilki Attila és Filep Sándor polgármester azonnal kerítsenek forrást, a kórház megnyitása érdekében - követelte a több száz demonstráló előtt Sápi Mónika főszervező, a "Nem adjuk a kórházunkat" Facebook csoport alapítója. A két hete tartott előző tüntetésen augusztus 10-ig adtak ultimátumot a kórházvezetésének, hogy fogadják végre a fekvőbetegeket is.

Március óta a vásárosnaményi kórházban nincs fekvőbeteg-ellátás, hiszen a járványra hivatkozva azt megszűntették, mert a tervek szerint ott helyezik el a koronavírusos betegeket, azóta azonban egyetlen ilyenről sem lehet tudni, az ott élőknek pedig igen nehéz igénybe venniük a kórházi ellátást. Arra, hogy ott mikor lesz ismét fekvőbeteg-ellátás, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt válaszolta, javasolja, a tárcához forduljunk ebben a kérdésben, mert ő napi szinten nincs tisztában az egyes kórházak ellátási formáival, így az EMMI adhat pontos tájékoztatást, de ha ők ezt nem teszik meg, szívesen segít ebben.

A történet egyébként nem új keletű: március óta húzódik.

Arra a kérdésünkre, miszerint azért bízta-e meg a kormány a Debreceni Önkormányzatot az új Széchenyi Könyvtár engedélyezési, illetve kivitelezési dokumentációjának előkészítésével, mert Debrecenben lesz a könyvtár, Gulyás azt válaszolta, nem tud olyan döntésről, miszerint az új Széchenyi Könyvtár Debrecenbe kerülne, s nincs ilyen döntés.

Az augusztus 14-én megjelent Magyar Közlönyben az alábbiakat olvashatjuk: