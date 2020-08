A luxusjachton urizáló Borkai-párt fake news gyára Rolexet lát egy pár tízezres karórában is

A jereváni rádió klasszikussá vált viccét juttatja eszünkbe a korábbi konzervatív, polgári, de mára fideszes propagandalappá silányult Magyar Nemzet reggeli írása. (Nem linkeljük, aki kínozni akarja magát vele, az keresse meg!) Több mint beszédes, hogy a lap „több”, valamint „Jobbik-közeli forrásra” hivatkozva is

csupán feltételes módban

meri leírni, hogy Jakab Péter Jobbik-elnök „Rolex márkájú karórát kaphatott” ajándékba 40. születésnapjára, majd hozzáteszik, az ellenzéki vezető „ünnepeltette magát”.

Nos, utánajártunk az ügynek, és kiderült, ebből csak a születésnap és a karóra az igaz,

az ünnepeltetés és a Rolex márka már ordas álhír.

Több, az elnökségi ülésen, illetve az azt követő megyei családi napon is részt vett jobbikos egybehangzó állítása szerint szó sem volt önünneplésről. Az ellenzéki párt vezetése kihelyezett elnökségi ülést tartott Tatabányán, majd azt követően standoltak is, amiről a szervezet Facebook-oldalán is beszámolt. Ezután volt a városban egy, a megyeiek által szervezett találkozó, amit – a rossz időre tekintettel – nem nyílt téren, hanem zárt helyen tartottak.

„Ennek volt egy beszélgetés része, aztán volt egy ilyen kedvesség, hogy helyiek főztek a megjelentekre – sertéspörkölt volt egyébként –, voltak ételek-italok, meg volt egy olyan része, amikor meglepték Pétert, a pártelnököt. Volt torta is, amit az egyik helyi tag készített, ezzel lepték meg az elnököt” – mondta kérdésünkre Baucsek Rajmund, a Jobbik Ifjúsági Tagozat (IT) alelnöke, aki maga is részt vett a rendezvényen.

Ez nem önünneplés volt, hanem gyakorlatilag egy meglepetésbuli, ez kifejezetten a helyiek szervezése volt

– emelte ki, hozzátéve, hogy ő maga sem tudott arról, hogy a Komárom-Esztergom megyeiek ilyen kedvességgel készülnek. Hangsúlyozta, ez a rendezvénynek csupán „minimális időintervallumát fedte le”, mert a rendezvény zöme feladatokról, kérdésekről, „egymással való haverkodásról” szólt.

Ez a programnak egy körülbelül két- vagy háromperces része volt

– nyomatékosította Baucsek.

Az IT alelnöke határozottan cáfolta azt az álhírt is, hogy Nunkovics Tibor frakcióvezető-helyettes bárkit is „megfeddett” volna. úgy fogalmazott,

ott nem volt csapra verve semmiféle Borsodi Bivaly,

legfeljebb dobozos sörök lehettek ott. Ugyancsak ezt mondta kérdésünkre Nunkovics Tibor országgyűlési képviselő, aki határozottan kijelentette: csapra vert sör nem volt, talán dobozos Soproni lehetett ott, de ő maga – mivel autóval érkezett – az üdítőkre koncentrált.

A képviselő is határozottan cáfolta azt a fake newst, hogy Jakab „önünneplést” rendezett volna, Nunkovics úgy fogalmazott:

abszolút meglepetésbuli volt, semmit nem tudott róla Peti, a tortát pedig az egyik helyi szervezet elnöke, aki rendkívül tehetséges cukrász, ő készítette el önköltségen.

A köszöntésről ő maga is azt mondta, a családi napnak

egy rövid része volt Peti köszöntése,

mert utána mindenki beszélgetni kezdett mindenkivel.

A karórára vonatkozó Magyar Nemzet-es „értesüléseket” Baucsek ugyancsak cáfolta, határozottan kijelentette,

hogy szó sincs Rolexről.

Az ajándék árát egyébként a frakciótagok adták össze, és úgy tudja, fejenként „minimális összegbe” került. Ezt erősítette meg Nunkovics Tibor, a Jobbik-frakció tagja, is, aki maga is benne volt az ajándékozók között. Mint fogalmazott,

egy pár tízezer forintos óráról van szó, ami nem egészen háromezer forintunkba került nekünk fejenként. Kettőezer-kilencszázvalamennyi…

A Jobbik-frakció (Jakabot leszámítva) tizenhat tagból áll, ha feltételezzük, hogy mindenki beszállt a közös ajándékba, és fejenként háromezer forintot adtak a közösbe, akkor az óra ára semmiképp sem lehetett több 48 ezer forintnál. Ezért az összegért az állami közbeszerzéseken rendre milliárdos megbízásokat elnyerő Szíjj László offshore cégének hajóján (ezen két évvel ezelőtti cikkünk és a mostani adatok szerint is 60 millió forint egy hét),