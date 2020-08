Borsodi választás: a Kúria döntése csak ürügy

A Kúria péntek kora délután helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábbi határozatát, miszerint Bíró László, az ellenzék által támogatott jelölt nem indulhat el a Jobbik logója alatt, így nem indulhat el összellenzékiként az október 11-i Borsod 6-os időközi országgyűlési választáson.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke szerint ma a fideszes Kúria is meghajolt Orbán akarata előtt. "Példátlan módon a Fideszt kiszolgáló szervek nem engedik, hogy a Jobbik, mint a legerősebb ellenzéki frakcióval rendelkező parlamenti párt, elinduljon a választáson október 11-én, vagyis megtiltják, hogy hivatalosan támogassuk az ellenzék jelöltjét, Bíró Lászlót" - hangsúlyozta Facebook-posztjában.

Bíró László neve ott lesz a szavazólapon - "senki nem tilthatja meg, hogy jobbikosok százai segítsék győzelemre" Jakab Péter, a Jobbik elnöke Facebook-oldalán reagált arra, hogy a Kúria elutasította pártja felülvizsgálati kérelmét, ezáltal a Jobbik nem állíthat jelöltet az október 11-i tiszaújvárosi (Borsod 6.) időközi országgyűlési választáson. "A fideszes Nemzeti Választási Bizottság után ma a fideszes Kúria is meghajolt Orbán akarata előtt.

Dudás Róbert, a párt alelnöke szerint az indoklás egy tipikus Nemzeti Választási Bizottsági ürügy. A Jobbik életében korábban is volt hasonló beadvány, amit hasonló, nehezen értelmezhető magyarázattal utasítottak el, árulta el lapunknak az alelnök.

Egyszerűen arról van szó, hogy el akarják lehetetleníteni, hogy a Jobbik, mint jelölőszervezet részt vegyen a Borsod 6-os számú választókerületében.Ebből jól látszik, hogy a kormány tudja: a legerősebb ellenzéki párt abban a körzetben a Jobbik.

A helyzet most éleződött ki igazán

Dudás szerint még nincs vége a harcnak, sőt most kezd el igazán kiéleződni a helyzet, hiszen Bíró László ugyan úgy indulni fog, csak összellenzéki képviselőjelöltként. Az is biztos, hogy a Jobbik nem fog szerepelni a szavazólapokon mint jelölő szervezet, de ahogy fogalmaz

mint támogató ott lesz mögötte teljes mellszélességgel, a kampányában többek között aktivistákkal és szórólapokkal segíti majd. A feladatunk jelenleg az, hogy bejárjuk az összes ott lévő települést és elmondjuk, hogy ha nem találkoznak a párt logójával, az minek köszönhető.

Bíró jobbikosként indul, de más színekben nyerhet

Amennyiben a Jobbik jelölő szervezetként nem vehet részt a választáson, akkor Bíró László a Jobbik frakciójába nem ülhet be. Vagy független képviselőként vagy mást ő jelölő pártnak a képviselőjeként vehet majd részt az országgyűlés munkájában - szögezte le az alelnök.

Az elsődleges cél, hogy képviselői mandátumot nyerjen, ezáltal lebontsuk a Fidesz kétharmados többségét.

Az előzetes felmérések szerint így is szoros verseny lesz

Bíró László a 2018-ban tartott választásokon közel 32 százalékot ért el, magasan ő volt a legtöbb szavazatot kapó ellenzéki jelölt.A friss felmérések alapján most 20 százalék fölötti támogatottságot mértek a Jobbiknak, ezért igen, hátrányként értelmezhető, hogy a párt nem szerepelhet jelölőszervezetként, ugyanakkor ha nem is szerepel a Jobbik a szavazólapon, mindenkivel tudatni fogja, hogy az összellenzék jelöltje Bíró László, azon belül pedig a Jobbik tagja.

Az ellenzék kiáll Bíró László jelöltsége mellett Bíró Lászlót az összes ellenzéki párt hivatalosan is jelöli, a Jobbik pedig aktivisták százaival fogja győzelemre segíteni az ellenzéket. Írta közösségi oldalán Jakab Péter. A Jobbik elnöke úgy fogalmazott, hogy a Jobbik címerét letilthatják a szavazólapról, a jobbikosokat viszont nem tilthatják ki az utcákról, ezért Bíró László ott lesz a szavazólapon, a jobbikosok pedig ott lesznek az utcán.

Az összefogást a Kúria végső döntése nehéz helyzet elé állította, ugyanakkor az ellenzéki pártok továbbra is kiállnak Bíró László jelöltsége mellett, amit a Momentum és az LMP is jelzett nemrégiben, előbbi azt is hozzátette, hogy jelölőszervezetként a párt logójával is a közös jelölt mögött áll.