A fideszes Borsodi Lászlónak sok van a rovásán: például nőket zaklatott vagy épp személyes adatokkal élt vissza

Borsodi László, Levelek polgármestere július végén indoklás nélkül mondott le. A 24.hu-nak sikerült kiderítenie, hogy

a fideszes politikus ellen a megyei ügyészség még 2018-ban vádat emelt, miszerint: nőket zaklatott, személyes adatokkal élt vissza, és a becsület csorbítására alkalmas hamis képfelvételt is nyilvánosságra hozott.

Nyilatkozni azonban sem ő, sem a falubeliek többsége nem akart.

Lemondott Levelek fideszes polgármestere Lemondott tisztségéről Borsodi László (Fidesz-KDNP), a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levelek polgármestere - erősítette meg a Levelek-besenyődi közös önkormányzati hivatal jegyzője az MTI értesülését szerdán. Spisák Ildikó elmondta, a polgármester nem indokolta lemondását. A települést az időközi polgármester-választásig Turóczyné Székely Anita (Fidesz-KDNP) alpolgármester irányítja. Borsodi László 2010 óta volt polgármestere a Nyíregyháza közelében fekvő, 4500 lakosú községnek.

A portál riportjából kiderült, a faluban lakók közül többen azt mondták, tudnak egy bizonyos sötét, magánéleti ügyről, de azt, hogy ez mi is pontosan, senki sem mondta el.

Borsodi lemondását a közösségi média oldalán közölte - ezt azóta egyébként törölte -, a falu dolgainak intézését helyettese vette át, így az októberre kiírt időközi választásig sem látja el településvezetői teendőit. A jegyző azt mondta, ő nem tudja, miért távozott a polgármester, s azt a hivatalban sem részletezték.

A Blikk július végén arról írt, Borsodi állítólag „fideszes belharc áldozata”, hiszen konfliktusba keveredett a térség országgyűlési képviselőjével, Kovács Sándorral.

Portálunk helyi információk szerint arra jutott, hogy a vidéki kis települések a különböző adók emelése, valamint más megszorítások miatt ellehetetlenültek.

Fideszes polgármester: Idővel kénytelen leszek lemondani, de most nem vágnám magam alatt a fát Ahogy azt korábban megírtuk, lemondott Borsodi László a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levelek fideszes polgármestere. Ennek okát nem indokolta, ugyanakkor észrevettük, hogy a Facebook-oldalán megosztott búcsúzkodó posztja alatt, Nyírkarász szintén fideszes polgármestere, Szalmási József érdekes mondattal köszönt el kollégájától: Fel a fejjel László!

A polgármester egyébként még 2016-ban felpofozott egy helyi roma férfit, akit a 24.hu felhívott, vajon köze lehet-e az incidensnek Borsodi lemondásához. Az érintett Bakró Pál azt mondta, nincs, s ő is értetlenül áll a dolog előtt, tippje azonban neki is van: ugyanis az európai uniós százmilliókból készülő óvoda építése egy ideje áll. Állítólag a fővállalkozó és az alvállalkozó összeveszett, lehet, hogy ez tette be a kaput a településvezetőnél?

A volt leveleki polgármesterrel szemben egyébként büntetőeljárás van folyamatban.

Borsodit még 2017-ben jelentették fel zaklatás vádjával, a nyomozást a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság folytatta le, ennek során foglalták le a polgármester több digitális eszközét, ezeken pedig az üggyel összefüggő kép- és videofelvételeket találtak. A volt polgármester a vádakat tagadta, de azokat biztonságikamera-felvétel erősíti meg az ügyészség szerint.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség 2018 októberében emelt vádat a Nyíregyházi Járásbíróságon két nő sérelmére elkövetett zaklatás, személyes adattal visszaélés vétsége, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, becsület csorbítására alkalmas hamis képfelvétel nyilvánosságra hozatalának bűntette, továbbá információs rendszer megsértése vétsége miatt.

Az ügyészség megerősítette a 24.hu-nak, hogy a képfelvétel szexuális tartalmú, az ügyben pedig több alkalommal is tartott tárgyalást a bíróság a vádlott kihallgatásával egyetemben, az ítélet azonban még hiányzik.

Könnyűszerrel levonható ezek alapján az a konzekvencia, hogy a legutóbbi alkalommal, vagyis

2019 őszén, amikor Borsodit újra megválasztották Levelek első emberének, az ügyészség már közel egy éve vádat emelt ellene, amivel pedig vádolják, azt a település vezetőjeként követhette el.

Egy önkormányzati dolgozótól a 24.hu úgy értesült, a hivatalban tudtak az eljárásról, Borsodi pedig állítólag azt mondta, ha olyan fejlemény történik, amiről tudnia kell a hivatalnak, közli a munkatársakkal.

Dr. Bátki Pál büntetőjogász a várható büntetés kapcsán kifejtette:

Ha bűnösnek mondják ki, mivel több bűncselekményről van szó, halmazati büntetést szabnak ki. Ez azt jelenti hogy a legsúlyosabb büntetési tételt veszik alapul és a büntetési tétel felső határa a felével emelkedik.

Hozzátette:

Itt a legsúlyosabb bűncselekmény a személyes adattal visszaélés vétsége, mivel ha ezt polgármesterként, tehát hivatalos személyként követte el, akkor a büntetési tétel három évig terjedő szabadságvesztés. Ez a bűnhalmazat miatt a felével emelkedik, tehát 4 és fél év a felső határ.

A büntetőjogász elmondta, a bírónak a büntetés kiszabásakor a középmértékből kell kiindulnia, ami két év három hónap, amit a konkrét ügy súlyosító és enyhítő körülményei befolyásolnak. Míg előbbi lehet, hogy mint polgármester, példát kell mutatnia, utóbbi a büntetlen előélet.

Ha két évnél nem súlyosabb szabadságvesztést szab ki a bíró, annak végrehajtását fel lehet függeszteni. Bátki hozzátette, a konkrét ügy ismerete nélkül nem érdemes találgatni a büntetés kapcsán, azonban