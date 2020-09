Tovább drágul a kenyér

Szeptemberben várhatóan 3-5 százalékkal emelik átadási áraikat a malmok, a kevés és gyenge minőségű búzatermés miatt – nyilatkozta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Lakatos Zoltán szerint egészen biztosan lisztáremelés lesz a hónapban. Magyarországon a tavalyinál mintegy félmillió tonnával kevesebb, nagyjából 4,7-4,8 millió tonna búza termett, ráadásul gyengébb minőségben a szokásosnál. Az idei termésen belül az étkezési minőség aránya csupán mintegy 30 százalékos, a maradék eurobúza, de inkább takarmányminőségű.

Mint mondta, a hazai malmoknak ebből 1,2 millió tonnára van szükségük őrlésre, és további 1,2-1,3 millió tonna megy általában takarmánycélra és vetőmagnak. A Magyarországon felhasznált mintegy 2,5 millió tonna fölötti rész az exportárualap.

Azonban az említett 30 százalékkal számolva az idei termésből csupán 1,4 millió tonnányi alkalmas őrlésre, de mivel a jó búzából is megy exportra, fehérjepótlásként pedig a takarmányozáshoz is felvásárolnak belőle, a jó minőségű búza iránti kereslet a szokásosnál is élénkebb volt az idén, ez pedig megemelte az árakat.

Mivel a lisztet nem erre az alapanyagár-szintre árazták be,

ebben a hónapban egészen biztos, hogy árat fognak emelni a malmok

– mondta Lakatos Zoltán. Állítása szerint a malmok átadási árának emelése 3-5 százalékos lehet, és végighalad az egész termékláncon, tehát a sütőipari termékek ára is magasabb lesz.