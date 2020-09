Matolcsy György előállt az új lakásépítéseket felfuttató programjával

Matolcsy György jegybankelnök miután elégedetlen volt a kormány lakáspolitikájával, ezúttal kidolgozott egy javaslatot arra vonatkozóan, hogyan lehetne felpörgetni az új lakások építését.

A Növekedés.hu-n közölt cikkében prezentálta az "Új Otthon Program" ötletét, amely szerint közvetlenül az MNB-től juthatnának az emberek 0 százalékos hitelhez új lakásépítés során.

A kamatmentes hitel tíz éves futamidőre járna, azoknak, akik új zöld lakás építésébe kezdenek vagy azt vásárolnak. A forrást fele-fele arányban nyújthatná a jegybank és a hitelfelvevő, akár más banki kölcsönnel kiegészítve, a jegybanki részhez viszont jelzálog helyett piaci biztosítással lehetne fölvenni.

Matolcsy ettől a programtól azt reméli, hogy 30-40 ezer új lakást lehetne tető alá hozni, miközben demográfiai fordulat is bekövetkezne, ugyanis egy százalékkal megdobná a GDP növekedését, mindemellett 40-50 ezer új állást is teremtene.

A Portfolio.hu-nak piaci források már elkezdték kritizálni Matolcsy ötletét. A legfőbb problémának azt tartják, hogy nagyrészt mellőzné a kereskedelmi bankokat, miközben ilyen új hitelkonstrukciókat a bankok is be tudnának vezetni. A Matolcsyval szemben szkeptikusok szerint a jegybankelnök ötlete ma jól működő banki tevékenységek helyét venné át, miközben nem old meg piaci problémákat.

