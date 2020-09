A végrehajtó nem válogat: korra és egészségi állapotra való tekintet nélkül került volna utcára egy idős hölgy

Ercsi külterületén, Sinatelepen kedden, a déli órákban egy 77 éves, végstádiumú, csontvelőrákkal küzdő hölgy várta a végrehajtókat háza kapujában. Pálinkás Imréné olyan súlyos egészségi állapotban van, hogy csak két járóbottal tud közlekedni, ellátásában egyik szomszédja segít, hiszen fia katonaként szolgálja a hazát Boszniában. Szeptember 18-án érkezik haza - a jelenlegi helyzetben akkor még két teszt, illetve karantén vár rá - abba az országba, ahol beteg édesanyját egyik pillanatról a másikra akarják kitenni az utcára.

Kálló Gergely, Keresztesy Gergő és Z. Kárpát Dániel az idős hölgy mellett voltak, segíteni jöttek. Folyamatokba ugyan nem tudnak beleavatkozni, de a jogszerűség útjára igyekeznek visszaterelni az ügyet, jogsegélyt nyújtani, miközben a hölgy némi haladékot érhet el. Esélyt kapva ezzel arra, hogy a hosszú, ledolgozott évek után ne hajlék nélkül küzdjön betegségével.

Pálinkásné nyolc cicával és egy kutyával tölti nyugdíjas éveit, azt mondja, állatszerető ember, nem tudja őket magukra hagyni egyik percről a másikra. De ide, ehhez a házhoz, a lakóhelyéhez jönnek érte az orvosi kezelések miatt is. A 77 év emlékeit, értéktárgyait lassacskán elkezdte már összepakolni, hiszen

tisztában van vele, hogy el kell hagynia a házat, életéből hátra maradt idejét megszokott környezetéből kiszakítva kell eltöltenie. Csak a fia hazaérkezését szeretné megvárni, aki támasza lehetne ebben a nehéz helyzetben.

Z. Kárpát Dániel a hölgyet megnyugtatva elmondta, szeretnék úgy rendezni az ügyet, hogy Pálinkásné ne sérüljön tovább, hiszen 6 éve küzd a betegséggel, ereje fogytán, leletei napról napra csak rosszabbak. Azt mondta, nem hisz már a csodákban.

A végrehajtó s az új tulaj pontban egy órakor érkezett meg a házhoz. A közel háromórás procedúra alatt az idős hölgy rendkívül kimerült. E hosszú, fájdalmas találkozás egy fiatalabb szervezetet is megviselt volna, hiszen a szokatlanul meleg őszi napon az udvaron igyekezett megvédeni Pálinkásné azt, ami még maradt az életéből. Egy kilakoltatás mindig nehéz, ez azonban különösen fájdalmas volt. A papírok, a protokoll közben pedig mintha sem a végrehajtó, sem az új tulaj, sem pedig a rend őrei nem néztek volna az idős hölgy szemébe, pedig talán csak az értheti meg igazán ennek az egésznek a tragédiáját, aki elidőzik egy pillanatra a könnyektől megtelt, fáradt tekintetben.

Pálinkásnét és fiát sok más magyar családhoz hasonlóan a

devizahitel törlesztése lehetetlenítette el, s ha ez nem lenne elég, 2010-ben másfél millió forinttal is átverték őket. A hitelből 2007-ben vett gépjárművüket 27 ezer forinttal kezdték el törleszteni, másfél év múlva ez az összeg 46 ezer forintra emelkedett. Ezt már nem tudták fizetni, az autót végül el is vették tőlük.

A fizetés és a nyugdíj tetemes összegét évek óta levonják számláikról. Pálinkásné nyugdíja 49 ezer forint, a gyógyszerei havonta 32 ezer forintba kerülnek. Télen nem tudott fűteni, nincs miből. Négy hónapig a fia utalta neki a fizetését, két hónapja azonban egy fillért sem kap már az idős hölgy, mert a fiú számláját zárolták. Élelmet a szomszédaitól kap, hogy ne haljon éhen, mondta Pálinkásné.

Joggal kérdezhetnénk, hol van ilyenkor az a „132 bátor ember”, akik azt ígérték, egy magyart sem hagynak az út szélén?

Az idős hölgy azt mondta,

szégyen és gyalázat, ami ma az országunkban működik, az pedig külön fáj neki, hogy a fia a hazáért tesz szolgálatot, s eközben lakoltatnák őt ki.

Hálás azonban, hogy segítettek neki elérni ezt a 30 nap haladékot, valamint, hogy a költözésben is segítségére lesznek.

Kálló Gergely az Alfahírnek elmondta, amikor tudomást szereztek ennek a nagyon beteg, idős hölgynek a történetéről, Z. Kárpát Dániellel vállalták, hogy nem engedik el Pálinkásné kezét egyrészt addig, míg a fia haza nem jön Boszniából, másrészt, amíg egy biztonságos és élhető lakóhelyet nem tudnak nekik biztosítani, de legalábbis ebben segíteni őket.

Itt most nyertünk 30 napot, ez arra lesz elegendő, hogy mind a hölgyet, mind pedig az értékeit biztonságban el tudjuk helyezni. Szabó Tamás, Ercsi polgármestere is partner ebben, s ahol tud, segít. Ugyan részsikereket tudunk elérni, de ezek is motiválnak abban, hogy ezt folytatnunk kell

– fogalmazott a képviselő.

Hozzátette, mindig rossz átélni egy kilakoltatást és azt látjuk, hogy

amíg a devizahiteleket a kelet-közép-európai országok, mint például Horvátország és Lengyelország folyamatosan szorítják vissza, s a hitelcsapdába esett áldozatok mellé állnak, addig Magyarországon a végrehajtók és a banki szektor ezekről az emberekről az utolsó bőrt is lehúzza, ha kell.

A most nyert 30 nap alatt civilekkel és vállalkozókkal összefogva igyekeznek biztosítani Pálinkásnénak a rendes és normális életet, a Jobbik pedig nem fogja magára hagyni a hölgyet - mondta -, s azokat a devizásokat, akik hozzájuk fordulnak, segíteni igyekeznek, de sokszor nagyon nehezek ezek az utak, a harcokkal pedig nehéz felvenni a versenyt, részsikereket azonban el lehet érni.

Azt, hogy a Jobbik Ifjúsági Tagozatának miért ügye, hogy támogassák e harcot, Keresztesy Gergő elmondta:

S hogyan lehetne összefoglalni, mi is történt Ercsiben és mit sikerült elérni? Z. Kárpát Dániel elmondta: időt és türelmet nyertek, aki pedig időt nyer, életet nyer.

– fogalmazott.

Hozzátette, azonban ők sem csodatévők: jogszerűtlen folyamatokat a jog talajára visznek vissza, és szerény eszközeikkel igyekeznek segíteni akár elhelyezésben, akár az érintett otthon felújításában.

Viszont adódik a kérdés, hol vannak azokat az elképesztő mézes-mázas szólamokat hangoztató Fidesz-KDNP-s harcosok, akik óriási emberek és nagyon bátrak az országházban, viszont nem ismerik valódi emberek valódi problémáit. Nem találkozunk velük a kilakoltatásokon, csendben elnézik, hogy a minimálnyugdíj, minilmálbér esetében is végrehajtói letiltások és túlkapások tömege burjánzik ebben a rendszerben. Csendben elnézik, hogy banki visszaélésekkel fosztják ki szervezetten a lakosságot. Ezek az emberek 2010 óta több mint 10 ezer kilakoltatáshoz asszisztáltak, történelmi bűn mindez, egy olyan gazdasági merényletsorozat, amely szó szerint emberek életébe kerül, a súlyát csak ahhoz lehet mérni, mint amikor a mesterségesen, erőszakkal kiürített kórházakból hazazavarták a haldoklókat és a súlyos betegeket most, az év folyamán. Elképesztő történelmi bűntett mindez, következményekért kiált, de én most azzal is elégedett lennék, ha a 132 legbátrabb közül akár csak egy megjelenne itt, ebben az utcában, a károsultak szemébe nézne, és megpróbálná bebizonyítani, hogy ezek indokolt, jogszerű folyamatok, mert mi látjuk, tudjuk, hogy nem azok, és ameddig eszközünk van, küzdeni fogunk a jogszerűtlenség ellen