A szimpatikus lázadók római „kalandja” – Interjú Szaládi Károllyal, a Rebel énekesével

Még februárban, egy hazai underground metal fanzine mellékleteként jelent meg a Rebel új – három teljes dalt és egy outró-t tartalmazó – minialbuma, a Recipe Ferrum. A heavy/power banda a koronavírus miatti rendezvénystop előtt és után is gőzerővel koncertezett, közben egy gitároscserét is sikerrel abszolvált, mindemellett énekesük, Szaládi Károly egy szimpatikus megmozdulás kézzel fogható eredményeként létrejött, pár hete megjelent CD-n is vendégszerepelt. Az aktuális hírek a zenekar jövőre esedékes tizedik születésnapjára készülő új nagylemez munkálatairól is szólnak, valamint holnap egy nemzetközi online fesztivál egyik „fellépői” lesznek, így keresve sem találhattunk volna több indokot, hogy megkérjük Carlo-t, válaszolja meg néhány kérdésünket.

- Mivel még februárban jelent meg ez a négy tételes minialbum, elvethetjük azt a feltételezést, hogy a koronavírus okozta karantén adta többlet szabadidő segítette a megszületését. Mióta volt talonban ez az ötlet, és miért most jött el a megvalósítás ideje?

- Gyakorlatilag egy véletlen szülte az anyagot, előzetesen nem terveztük ennek az EP-nek az elkészítését. Mondhatnám azt is, hogy Papi Zoli (Burning Sun fanzine – a szerk.) barátom volt az ötletgazda. 2016 környékén készült egy dalunk Recipe Ferrum címmel, de nem került fel a második nagylemezünkre. Zolinak tetszett ez a szám, és úgy gondolta, feltenné a fanzine CD mellékletére. Viszont, én gyorsan tovább gondoltam a dolgot, mert véleményem szerint egy dal nem dal, ezért azt javasoltam, hogy ezt megfejelnénk még néhány nótával ebben a témában, és legyen egy promo EP, az jelenjen meg az újság mellett. A srácokkal megbeszéltem a dolgot, és mivel nálunk nincs hiány ötletekben, nagyon hamar össze is állt egy minialbumnyi anyag. Mi egy alkotói közösség vagyunk, mindenki nekiállt a feladatnak, így, a zenétől a borító elkészítéséig minden gördülékenyen ment.

- Nem megkerülhetetlen kérdés, hogy (fizikailag) miért kis példányszámú CD-R verzióban jelent meg?

- Anno, mikor a Rebel elindult, úgy gondoltam, hogy minden album előtt készül majd egy úgymond felvezető kislemez. A Bűnben égve EP is ilyen volt 2012-ben, kis példányban, gyűjtőknek készült, ezt a hagyományt szerettük volna tovább vinni.

- Aki a munkásságodat ismeri, annak nem mondunk újat azzal, hogy szeretsz történelmi, mitológiai témákról szövegeket írni - ebben az esetben az ókori Róma a vezérfonal. Miként esett a választásod most erre, és tekinthető-e ez a dalcsokor egy mini-konceptlemeznek?

- Való igaz, a történelem és a mitológia régi nagy szerelmem, nagyon kedvelem ezt a témavilágot. Az, hogy ebből mini-konceptlemez lett, az is Zolinak köszönhető. Olyan Warkings (epikus power metal csapat – a szerk.) hangulatban készültek a dalok. Úgy gondoltuk, hogy ezeket a számokat is beépítjük a programunkba, és majd a hallgatóság eldönti, hogy megállják-e a helyüket. Érdekes módon, a közönség nagyon jól fogadta a nótákat, azóta is játsszuk őket rendszeresen.

- Konkrétan mennyi idő alatt készült el a Recipe Ferrum EP zenei része, és mennyire volt befolyással erre a fentebb említett szövegvilág?

- Egy hónap leforgása alatt készült el az anyag. Ahogy mondtam, a címadó dal már adott volt, a másik három készült el frissen. Az Ave Caesar szövege a fiókomban lapult, a Gladius-t plusz hozzá írtam, az Outro meg ugye egy instrumentális levezető tétel. A borítóhoz pedig Nagy Viktor barátom készítette a grafikát.

- Kihasználva az alkalmat egy kis visszatekintésre is invitálnálak, az elmúlt kb. egy év legfontosabb eseményeit idézzük már fel! Tavaly október legvégén interjúztunk legutóbb együtt, akkor az 55. születésnapod megünneplésére készülődtél egy nagyszabású koncert keretén belül. Hogyan sikerült az az este?

- Úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült a koncert. Borzasztóan jól éreztem magam a barátaim körében, és ezúton is köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt a jelenlétével! Jó volt újra Crossholder dalokat (is) előadni a régi játszótársakkal. Egyhuzamban nyomtam le három bulit, de úgy fel voltam pörögve, hogy akár reggelig is tudtam volna énekelni.

- Februárban aztán egy új gitárost állítottatok csatasorba…

- Mindig úgy gondoltam, hogy egy zenekar olyan, mint egy nagy család, amiben a résztvevők szeretik, tisztelik, segítik egymást. Ha ez nincs meg mindenki részéről, akkor abból csak feszültség lesz. Nálunk is ez történt, ezért lépnem kellett. Sarat dobálni nem fogok, történt, ami történt, de számomra az emberi tényezők nagyon fontosak, talán még a zenei tudásnál is fontosabbak, bár az sem baj, ha az is adott. Baranya Dani csatlakozott a bandához, aki egy fiatal és tehetséges gitáros, tele lelkesedéssel. A következő albumon már az ő játékát is lehet majd hallani.

- A tavaszi rendezvénystop után, augusztustól egészen a mostani korlátozó intézkedésekig sikerült az Akela jubileumi turnéjának egyik vendégzenekaraként jó néhány bulit lenyomnotok. Milyen hangulatban teltek ezek?

- Szerencsére sikeresnek mondható volt a turné, nagyon jó hangulatban zajlottak a bulik, és sok új barátság is szövődött. Úgy gondolom, hogy mivel a korlátozások ellenére ebben az évben is sikerült 45-50 koncertet megcsinálni, elégedettek lehetünk, bár sajnos számunkra fontos bulik is – amikre nagyon készültünk, mint például a Rockmaraton – elmaradtak.

- Egyébként, hogy viselted el, mivel foglalkoztál a tavaszi karantén ideje alatt? És hogy érzed magad most, a második hullám miatti újabb vészhelyzet heteiben?

- Nagyon fájlaltam az elmaradt bulikat, mert imádok játszani, de az élet megy tovább, így mindig megtalálom azt az új célt, ami mozgat. Egy kedves barátom lemezén szerepeltem olyan énekesek társaságában, mint például az ex-FreshFabrik, ex-Neck Sprain frontember, Pityesz, azaz Horváth István, a B52/Triász énekese, Kálmán Gyuri, vagy az Omen és Stula Rock torok, Molnár Péter ’Stula’. És elárulom, hogy már készül a Rebel új albuma is. Remélem, nem sokáig kell már evvel a vírushelyzettel együtt élni, és minden visszatérhet a régi kerékvágásba.

- Igaz, raktárkoncertet nem adott a Rebel, de nemrég volt egy BackStage Pub-os élő felvétele a zenekarnak.

- A raktárkoncert projektbe nem fértünk bele, de ez csak részben zavar, mert én a közönségnek szeretek játszani, és ezeknek a buliknak egész más a hangulata. A BackStage Pub-os élő felvételnek nagyon örültem, és a srácok is. Ritkán adatik ilyen lehetőség, hogy egy teljes koncertet full profi stáb rögzít. Természetesen oda is tettük magunkat. Nagy köszönet a HammerWorld Magazinnak, Boldog Ildikónak, Cselőtei Lacinak, valamint a BackStage Pub-nak, Balter Juditnak a fantasztikus helyszínért és technikáért. Nem utolsó sorban barátunknak, Bokoli Zoltánnak, és a Stream On You teljes stábjának a profi munkájukért és a kiváló hangulatért.

- Tavaly nyáron még arról beszélgettünk a Rebel második nagylemezének megjelenése után, hogy az idei esztendőre akár külföldi bulik is összejöhetnek. Nem tudom mennyire volt ez konkrét, de vélhetően ebbe is alaposan belekavart a covid… Sikerült-e koncerteket – akár itthoniakat, akár határon túliakat – átmenteni a 2021-es esztendőre?

- Sajnos minden külföldi koncertünk kútba esett. Reméljük, hogy jövőre majd pótolni tudjuk ezeket. Jelenleg is folynak a szervezések, de majd az élet eldönti, hogy meg tudjuk-e csinálni a bulikat. Most a december 5-ei mexikói Metal Heroes Online II nemzetközi fesztiválos „fellépésünket” várjuk nagyon, ahol az előbb említett BackStage Pub-os koncertfelvétel egy részével fogunk szerepelni.

- Végezetül, a Rebel jövőre esedékes tíz éves születésnapjára érkező új nagylemezről mondanál egy pár szót?

- Az eddig biztosnak tűnik, hogy a mostani EP-ről az Ave Caesar, és a Gladius újrajátszva, felturbózva felkerül majd erre a jubileumi albumra. De terveink szerint még sok egyéb meglepetést is fog tartalmazni, illetve jó néhány vendég is közreműködik majd a dalokban. Ha minden jól alakul, júniusban már elérhető lesz. Szeretném, ha ez az ünnepi kiadvány mindenki számára sok örömet okozna, ezért keményen dolgozunk rajta.