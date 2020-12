Orbán levele Manfred Webernek annak a beismerése lehet, hogy a magyar miniszterelnök alulmaradt az EPP-vel szemben

A Deutsch Tamás kizárási kezdeményezése körül kialakult helyzet miatt az érzelmi reakciók átvették az értelmes párbeszéd helyét a Fidesz és az EPP között, miközben a frakcióban nem került alapos megtárgyalásra a Fidesz státusza, miután néppárti tagságát felfüggesztették

- állítja Orbán Viktor miniszterelnök, a Manfred Webernek, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetőjének írt levelében.

Ebben a kormányfő azt javasolja, hogy kizárás vagy kilépés helyett a Fidesz lazábban kapcsolódjon a frakcióhoz, körülbelül úgy, ahogyan a 2000-es években a brit Konzervatív Párt. A toryk korábban különálló csoportként külső szövetségese volt az EPP frakciójának.

Elemzők szerint azonban a külön utas EPP részvétel fő oka nem Deutsch Tamás vállalhatatlan kijelentése, vagy Szájer József botrányos ereszcsatornás artista mutatványa a meleg gang-bang partiról, hanem egyrészt mert Weber és a Néppárt már nem tolerálja Orbán Viktor és a Fidesz viselkedését aminek csak az egyik, bár kétségkívül jelentős fejezete a vétó volt, de talán még jelentősebb ok lehet, hogy Orbán ezzel lényegében elismerte, ilyen előzmények után egyszerűen kevés ő ahhoz, hogy továbbra is permanens harcot folytasson az EPP ellen.

Ez így persze nem lett kimondva, de tény, hogy a magyar-lengyel vétó óta egyre gyorsabban fogy a levegő a Fidesz körül az EPP-ben. A kormány most azt kommunikálja, hogy leginkább a migráció kezelésének problémája miatt távolodna a Fidesz a Néppárttól és ezt mantrázzák a fideszes EP-politikusok is. Azonban mindenki, még a Fidesz mérsékeltebbnek nevezett képviselői is pontosan tudják, hogy a fő ok a jogállamisági és demokratikus normák tiszteletben nem tartása volt, az EPP és az EU ellen vívott verbális háború és nem utolsó sorban az uniós költségvetéshez és a helyreállítási alaphoz csatolandó jogállamisági feltétel, amely egyébként éppen a korrupciós ügyeket célozza.

Orbán Viktor levele Manfred Webernek Twitter

Orbán Viktor és a Fidesz tehát megpróbál valami kiskaput hagyni, mivel az EPP a legnagyobb és ezzel együtt legbefolyásosabb frakció az Európai Parlamentben ezért végleges távozásuk esetén, csak kis jelentőségű pártként politizálhatna tovább a Fidesz. Ugyanakkor a miniszterelnök számíthat Webertől olyan viszontválaszra is, hogy végül egyszerűen kizárják a Fideszt az EPP-ből, s ezzel ugyanolyan marginális párt lesz az EP-ben mint a többi szélsőséges képződmény amelyek hangosak ugyan, de nincs semmilyen befolyásuk a döntéseknél.