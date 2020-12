Nem tartják őszintének Deutsch bocsánatkérését, jövő héten szavazhatnak a kizárásáról

Othmar Karas, az Európai Néppárt alelnöke szerint Deutsch Tamás minapi bocsánatkérése nem volt őszinte, sőt, igazából nem is vonta vissza a fideszes EP-képviselő botrányos, gestapos kijelentését.

Az Index szerint a Deutsch kizárását kezdeményező osztrák politikus azt kérte a pártcsaládtól, hogy a jövő héten tartsák meg a szavazást a fideszesről.

Deutsch Tamás becsicskult (Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Othmar Karas a Twitteren felhívta a figyelmet arra is, hogy Deutsch Tamás kizárásának kezdeményezését 17 EU-ország 40 néppárti képviselője írta alá, és hogy a néppárti frakció többsége is mögötte áll. Az osztrák politikus írta azt is, hogy szerinte ez nem személyes ügy és nem véleményekről szól, mert szerinte „teljesen elfogadhatatlan” összehasonlítani a jogállami mechanizmust a Gestapóval, nemzetszocializmussal és a kommunizmussal.