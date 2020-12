Fazekas Sándor azt állítja, nem tudott semmit Nagy János korrupciós ügyéről

Magyar Zoltán, a Jobbik felszólalója napirend előtt arra mutatott rá, hogy szerinte az elmúlt napok, hetek, nem a Fidesz napjai voltak. Felidézte Nagy János azóta menesztett helyettes-államtitkár korrupciós ügyét. Mint mondta az államtitkárt hivatali visszaéléssel, korrupcióval gyanúsítottak, amikor bilincsbe verve vitték el a rendőrök.

Ez év július 10-én bejegyzett kft-nek Nagy János felajánlotta, hogy 830 millió forintot közpénzt szerez és segít a termőföld vásárlásban is. Cserébe 5 százalék tulajdonrészt kért a cégből, amit aztán tőkeemeléssel, mindjárt 10 százalékra tudott növelni. De más fideszes politikusok is érintettek ebben a történetben, Törökszentmiklóstól a Belvárosig bezárólag, sőt a Hungarolit felügyelőbizottságának is tagja volt az államtitkár, akit ugyan töröltek a tagok közül, de most is kapja a tiszteletdíját