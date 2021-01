Bitcoin eladó a finn fináncoktól

A finn vám- és pénzügyőrség egy drogbanda felszámolása során még 2016-ban foglalt le 1666 bitcoint, ám a kriptovaluta még most is náluk van. Az északi ország pénzügyi felügyelete ugyanis csak tavaly óta szabályozza az ezzel kapcsolatos kereskedelmet – írja a G7.

Mint a lap beszámol róla, a vámhivatal 2018-ban már felvetette, hogy elárverezné a virtuális vagyont, de erre végül azért nem került sor, mert attól féltek, a szabályozatlanság miatt az újra a szürkegazdaságban kötne ki. Most azonban, hogy megjelent a nemzeti szabályozás, a fin hírügynökség szerint finánchivatal bejelentette, eladják a bitcoinkészletet.

A többi, kisebb lefoglalásokkal együtt a finn vámhivatal birtokában 1981 bitcoin van, aminek értéke az erős árfolyamváltozások miatt ingadozik. Volt, hogy „mindössze” 5 milliót ért, de mostani árfolyam szerint 60 millió euróra (21,6 milliárd) forintra rúg a lefoglaláskor 700 ezer eurót érő virtuális vagyon.

A kriptovaluta tulajdonosai örülhetnek, a raliban nincs megállás, a Portfolio ugyanis arról számolt be a bitcoin irtózatos száguldásba kezdett, árfolyama csütörtökön elérte 37 800 dollárt is. Sőt, nem sokkal cikkünk írása előtt a kriptovaluta értéke átlépte a 40 ezer dolláros lélektani határt is.