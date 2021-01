Jakab: „Túl sokáig voltunk bezárva”

Mind a vendéglátóipar munkaadói és munkavállalói, mind a vevők, vendégek várják a nyitást – számol be tapasztalatairól Facebook-posztjában Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Mint az ellenzéki vezető fogalmaz,

túl sokáig voltunk bezárva,

a vendégek is szeretnének kimozdulni, és a vendéglátósok is úgy vélik, ha a kormány nem segít, már nem is lesz miből kinyitni.

A Jobbik a vendéglátóipar azonnali megsegítését követeli A magyar vendéglátóhelyek jelentős része önhibáján kívül, rajta kívül álló okok miatt került bajba. Elkeseredett, csőd szélén álló magyar vállalkozók kétségbeesésükben nem tudják, hogy mit tegyenek a túlélés érdekében - hívja fel a figyelmet közleményében a Jobbik. Az ellenzéki párt emlékeztet, pénteken az egyik ilyen budapesti étterem is kinyitott, és - szerintük a járványügyi szabályokat betartva - elviteles akciót hirdetett a vásárlóinak.

A Jobbik elnöke szerint lenne pénz megmenteni a szektor munkahelyeit, ugyanis

192 milliárd megy el csak atlétikai stadionra, több mint 100 milliárd fideszes alapítványokra. Mindkettő nélkül meglennénk.

Az ellenzéki vezető azt gyanítja, a Fidesz-közeli vállalkozók „be akarják kebelezni” a szektort, miután azok tulajdonosait tönkreteszik.

A nyomor vámszedői vannak kormányon

– írja Jakab, aki azt ígéri, „eljön az idő, amikor évek múltán már ők fogják mondani: túl sokáig voltunk bezárva…”