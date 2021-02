Miért ér meg a hatalomnak egy törvénymódosítást Orbán Viktor pénztárcájának bicskei magántava?

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

A Mészáros Lőrinc birtokával kapcsolatban indult nyomozást megszüntette a rendőrség. Egy lakonikus tömörségű mondat. Hamarosan kifejtem a maga teljességében, mi is történt pontosan, de egyelőre ízlelgessük. Először felháborodnánk, hogy megszüntette a nyomozást a rendőrség, holott bizonyára korrupció állhat a háttérben ott, ahol Mészáros Lőrinc neve felmerül. De a következő pillanatban inkább felrázna minket a döbbenet: mi? Nyomozás indult egyáltalán Mészáros Lőrinc bármijével kapcsolatban? És most rántom le a leplet a mondat mögött álló pontos esetről: nem Mészáros Lőrinc ellen indult nyomozás, hanem az ő feljelentésére indult két újságíró ellen, akik írni merészeltek bicskei birtokáról.

Az ügy tavaly tavasszal indult, amikor Gulyás Balázs, a Magyar Hang újságírója Mészáros Lőrinc bicskei birtokáról írt, ahol forrásainak hála két, katonai gépjármű vesztegléséről számolhatott be. A hír az Átlátszó érdeklődését is felkeltette. Újságírójuk, Horn Gabriella drón segítségével járt utána a harckocsik jelenlétének. Az kiderült, hogy az egyik kocsi (a másik ponyvával le volt takarva) egy BDRM–2-es páncélozott harci felderítő jármű, de hogy miért parkol az Orbán Viktor kihelyezett pénztárcájának számító Mészáros Lőrinc birtokán, az nem. Az Átlátszó finom iróniával idézte cikkében Bayer Zsoltot, aki a következő fejtegetést még a korábbi nagy oligarcha barát, Simicska Lajosról mondta: „Dr. Simicska körül egyre több lett a fegyveres őr, s lassan kezdtünk úgy kinézni, mint valami kokainbáró rezidenciája Kolumbia-alsón”.

A történetnek nem lett folytatása, és ahogy sajnálatos módon közviszonyainkat ismerve írhatom, szokás szerint. Semmilyen hatóság érdeklődését nem keltette föl a két parkoló harckocsi mibenléte, és érdemi válasz sem érkezett birtokosai(k) részéről. Legalábbis úgy tűnt, hogy

nem lesz folytatása, amennyiben folytatáson azt a kívánt hatást értjük, hogy az igazságra fény derül, akit pedig el kell számoltatni, azt pedig elszámoltatják.

Ilyen azóta sem történt, de történt más. Októberben ugyanis tanúként hallgatta ki a rendőrség a két cikk íróját, Gulyás Balázst és Horn Gabriellát. A magyar hatóságok tehát nem az ügyben érezték magukat lépéskényszerben, hogy mit keres két harckocsi a miniszterelnök úr jóbarátja épülő-szépülő magánbirtokán, hanem hogy mégis miért ír erről két újságíró? A nyomozást Mészáros Lőrinc cége indíttatta el, mert feljelentést tettek tiltott adatszerzés miatt. Ez a vád nem játék, mert három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.

A feljelentés és a nyomozás ténye túlmutatott a konkrét eseten, azon, hogy egy mágnást zavarja, ha viselt vagy birtokolt dolgairól írnak. Ez a mágnás ugyanis nemcsak egy név a Forbes 100 leggazdagabb magyarjai listájának élén, hanem – ahogy nem győzzük hangsúlyozni –, a miniszterelnök úr jóbarátja, a közvélekedés szerint strómanja. Áttételesen tehát itt a feljelentő a hatalom, aki a rendőrséget veti be, hogy a róla író újságírókat elhallgattassa, megfélemlítse. Egy pillanatra idézzük fel a miniszterelnök úr kijelentését, mi szerint ő sosem vetemedne arra, hogy elhallgattassa azokat, akik nem értenek egyet vele. A rendőrség persze teszi a dolgát, feljelentés érkezett, nyomozni kell, mégis szomorú látni, hogy azok, akik hivatalosan elfogulatlan szolgálatunkra esküdnek fel, a hatalom játékszereivé süllyednek. Ahogy erről már írtunk, Gulyás Balázs nem is hagyta annyiban, külön jegyzőkönyvbe vetette, hogy tiltakozik a rendőri nyomozás ténye ellen, amit a sajtószabadság megsértésének tart.

A történet további lépcsőfokához novemberben érkeztünk el, a soron kívüli nagy alkotmánymódosító és törvényhozási dömping napjaiban, amikor kisebb gondja és nagyobb volt a társadalomnak annál, hogy éppen a dróntörvényről is rendelkeztek. A drónhasználó társadalom már évek óta várta a rájuk vonatkozó törvényt, furcsa, hogy épp a koronavírus járvány második hullámának tombolásakor ért meg a pillanat annak végső formába ültetésére. A fogadtatása a drónozók körében eléggé vegyes volt, és sorra mondták vissza vagy adták el eszközeiket a felhasználók. Mint arról cikkünkben akkor írtunk, belekerült a törvénybe egy meglepő szigorítás is, amelyet szakjogászok meglátásai nem támasztanak alá, de Mészáros Lőrinc (és Orbán Viktor) birtok-titkainak védelme érthetővé tesz. Bár a jogászi társadalom nem látta szükségét, mégis büntethetővé tették azt, ha drónnal más lakását vagy elkerített birtokát megfigyelik.

Mészáros Lőrinc fellélegezhet, de annyira elégedetten mégsem csettinthetett, mert azért nem visszamenőleges hatállyal fogadták ezt a törvényt el.

A két újságírót visszamenőlegesen emiatt pluszban már nem perelheti be. Sőt, újabb fejlemény is napvilágra került a bicskei birtok újságírói bemutatásának ügyében. Az Átlátszó, alighanem megunva a várakozást, kérdésekkel fordult először a rendőrséghez, majd a Központi Nyomozó Főügyészséghez, hogy miként áll a Mészáros Lőrinc cége által tett feljelentés miatti nyomozás. Erre a kérdésre válaszolta a Főügyészség azt, hogy a nyomozást megszüntették. Hogyha az Átlátszó nem érdeklődik, akkor erről nem is küldtek volna értesítést? Hadd rettegjenek, ameddig csak lehet azok az újságírók?

A nyomozás miatti szomorúságot kissé megszépíti, hogy legalább nagyobb ügyet nem kreáltak belőle, és megszüntették, de hogyan tovább? Oroszországot egy, a bicskei harckocsikról írt cikkekhez rokon ügy tartja most lázban. Az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista és Korrupcióellenes Alapítványa által készített leleplező videó Putyin titkolt luxuskastélyát mutatja be. A tényfeltárás – és az ellenzéki vezér letartóztatása – miatt az orosz államfő hatalmát fenyegető tüntetéshullám robbant ki Oroszországban.

A párhuzam üzenete kettős. Először is valóban okkal érzi a fenyegetettséget az ellensúlyokat cipelhetetlen teherként kezelő Orbán-kormány minden egyes tényfeltáró riport miatt. A megfélemlítést nem fogja kivetni eszköztárából a Fidesz, ha mesterére, Putyinra néz. A másik tanulság azonban az, hogy ez is kevés lesz. Tanúként kihallgatás már van nálunk, letartóztatás ugyan még nincs, de hiába volt erre példa Oroszországban, a palotáról készült leleplező riportot ország-világ látta mégis. Bármilyen gyűlölettel viseltetik is az Orbán-kormány az újságírók iránt, az igazsággal szemben tehetetlenek. A tényfeltáró újságíróknak pedig nem a toll, hanem az igazság a legfőbb fegyverük.