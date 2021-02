Kiszivárgott az Országos Kórházi Főigazgatóság levele: ez lehet a tömeges oltás menete

Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a hónapok óta tartó kommunikációs zűrzavar helyett végre valami kézzelfogható információink legyen arról, hogyan, milyen módon is képzeli a kormány a tömeges oltást.

Dr. Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő ugyanis Facebook-oldalán bemutatta azt a levelet, amelyben az Országos Kórházi Főigazgatóság az oltás tervezett menetét ismerteti.

Így képzeli el a kormány a tömeges oltások megszervezését. Az egész járványkezelés alatt sem az Operatív Törzs sem maga... Közzétette: Dr. Kunetz Zsombor MBA – 2021. február 3., szerda

A levelet minden fekvőbeteg ellátásban részt vevő intézménynek kiküldték. A dokumentum szerint

102 kórházat, 131 szakrendelőt, illetve további 5004 háziorvosi rendelőt vonnak be több lépcsőben, attól függően, hogy mekkora mennyiségben áll rendelkezésre oltóanyag, illetve hogy milyen társadalmi preferenciacsoport beoltása van soron.

Az oltás két szakaszból, az ütemezettből („Ü”), valamint a tömeges („T”) oltási szakaszból állhat. A T szakaszra akkor kerülhet sor, ha legalább egymillió ember számára elegendő oltóanyag áll rendelkezésre.

Ü oltási szakasz

Az Ü oltási szakaszban napi működés mellett, a rendelkezésre álló oltóanyag ütemes felhasználásával az egészségügyi szolgáltatok „átlagos áteresztőképessége” mellett zajlik az oltás.

Ebben a szakaszban kórházanként hat oltópont kialakításával a kórházak összesen 73440 oltást képesek beadni naponta.

A kapacitás tovább növelhető a szakrendelők bevonásával, szakrendelőnként két oltópont kialakításával, ami további napi 31 440 beoltottat jelentene az országban. A háziorvosi rendelők kapacitását is kihasználva akár 100 080 további ember is beoltható naponta. Ebben a szakaszban napi 204 960 ember oltható be.

T oltási szakasz

A T oltási szakaszban már kórházanként 15 oltópontot alakítanának ki, és a megnövelt munkaidővel a kórházak 183 600 embert olthatnának be naponta. A szakrendelőnként öt oltópont kialakításával ehhez további napi 78 600 új beoltott csatlakozhatna, a háziorvosi rendelők megnövelt kapacitásaival pedig még 250 200 embert lehetne beoltani.

Vagyis a dokumentum alapján egyetlen nap alatt 512 400 ember lenne országosan beoltható, egy jól koordinált oltási hétvégén pedig akár 1 024 800 ember beoltása is lehetséges.

Kunetz Zsombor a tervvel kapcsolatban aggályait fejezte ki, tekintve, hogy feltűnően sok erőforrást igényel. Egyszerre kell hozzá rengeteg fecskendő, tű és humán erőforrás is. Mint írja,

"egy oltópont 5 főt igényel egy orvost, 2 adminisztrátort, 2 oltó ápolót, a tömeges fázisban egy kórháznak 15 ilyen pontot kell felállítania, miközben megpróbál valahogy üzemelni."

Az egészségügyi szakértő emellett posztjában az alábbiakra is felhívta a figyelmet:

"Szerintem sokkal komolyabb hangsúlyt kellene fektetni az előszűrésre, amely alapján már online le lehet dönteni. Hogy valaki oltható, nem oltható, vagy a kérdéses kategóriába tartozik. A biztosan oltható embereket közvetlen a beoltás előtt csak egy gyors rövid kérdőívvel kikérdezni, ha abban nincsenek az oltás beadásának ellenjavallatai, mehet a vakcina. A T szakaszt érdemes volna kivinni sportcsarnokokba, a katonaság segítségével végrehajtani a szervezést. Nem kell minden teambe oltóorvos, csak azokba, amelyek olyan az olthatóság szempontjából kérdéses pácienseket látnak el. A sportcsarnokokban mentő team ad ügyeletet az esetlegesen előforduló anafilaxia elhárítására."

Az operatív törzs keddi tájékoztatóján egyébként György István a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője elmondta, csütörtöktől kezdődik a legidősebbeket oltása.