"A románok és az ukránok ledobják a szemetet a patak partra, rosszabb esetben a kukásautó eleve az árterületen szabadul meg a hulladéktól"

Egy hete ismét hatalmas mennyiségű kommunális szemét érkezett a Tiszán Ukrajna felől és a Szamoson Románia irányából. A műanyag palackoktól a mindenféle háztartási és ipari hulladékon át, az állattetemekig több száz köbméteres bűzlő szemétszigetek lepték el mindkét folyót.

Az áradások nyomán a Szamoson néhány nappal később pedig szinte menetrendszerűen jött Romániából a nehézfémmel szennyezett víz. Az évtizedek óta elhagyatott bányákat nem rekultiválták és a cinkkel, rézzel, alumíniummal és vassal szennyezett víz, szinte minden áradáskor a Láposbánya-patakba, onnan a Lápos folyóba, majd a Szamosba ömlik. A víz felszínen még egy héttel később is büdös nyálkás hab úszott sok helyen, ami nem csoda, hiszen a nehézfém-koncentrátummal terhelt bányavíz az elején másodpercenként másfél köbméteres hozammal folyt a patakba.

Vásárosnaménynál, ahol a Szamos a Tiszába torkollik az ott élők megfeszített munkájának köszönhetően sikerült összegyűjteni a két folyón érkező hulladékot. Azonban azzal is tisztában vannak, hogy egy újabb jelentősebb áradás ismét szeméthegyeket eredményez Ukrajna és Románia felől. A költségek ráadásul a magyar államkasszát, illetve az érintett önkormányzatokat terhelik, miközben a román és az ukrán kormány mindenre hivatkozik, de a saját felelősségükről nem beszélnek.

Ez úgy néz ki odaát a románoknál és az ukránoknál is, hogy vagy ledobják a szemetet a falu szélén folyó patak partjára, vagy rosszabb esetben a kukásautó eleve az árterületen szabadul meg az összegyűjtött szeméttől. Ez aztán szó szerint a nyakunkba zúdul

- mondta az Alfahírnek Tepfemhart Béla a Szamossályin élő horgász. A 750 lelkes Szamos menti település mindössze két kilométerre van a román határtól, ahol a Szamos eléri a magyar szakaszt. A falu tiszta rendezett és nagyon kellemes hely, de a folyó és a partszakasz áradáskor úgy nézett ki mint egy úszó szemétlerakó. Még most látható a fák ágain fennakadt szemét.

A nehézfém ráadásul hosszú távon fejti ki a káros hatását. Én bevallom már vagy 15 éve nem fürödtem a Szamosban, de horgászni is inkább a közeli holtágba járok, mert a Szamosból kifogott halat én nem eszem meg

- közölte Tepfemhart Béla hozzátéve, hogy rendes körülmények között a horgászturizmusból jelentős bevétele lehetne a környéken és a Tisza felső szakaszán élőknek.

A komp igazi békebeli vízi jármű. Motorja nincs csak egy drótkötél feszül a Szamos két partja között és a révész a folyó sodrását felhasználva kel át a túloldalra. Az árak is a régmúltat idézik. 50 forint a személyszállítás, 100 forint az autó. A csend szinte tökéletes csak a fákon még mindig ott csüngő szemét látványa zavarja meg az idilli képet.

- mondta Gál József révész.

- mondta Bíróné dr. Dienes Csilla, Szamossályi polgármestere, aki végig kísért a parton és miközben a kompon ültünk arról beszélt, hogy elsősorban a két kormánytól remél segítséget. Úgy látja, főleg a románok nem partnerek ebben, hiszen évtizedes problémáról van szó.

Alulról jövő kezdeményezésként először a magyar környezetvédelemmel vennénk fel a kapcsolatot, de próbálunk a románokkal is szót érteni, mert az ott élők érdeke is, hogy felszámoljuk ezt az állapotot és a Szamos megint tiszta legyen. Környezetvédelmi szakjogász segítségét kérjük és persze az érintett települések polgármestereivel együttműködve fel szeretnénk venni a kapcsolatot Tilki Attilával is aki a térség fideszes képviselője, mert így talán hatékonyabb lehet a kezdeményezésünk