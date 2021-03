Szijjártó szerint nem lehet politikai gátja annak, hogy az amerikai cégek letarolják az EU-t

"Ha politikai feltételeket támasztunk egyes szabadkereskedelmi megállapodások megkötéséhez, akkor soha nem lesz belőlük semmi, az pedig az európai gazdasági érdekekkel ellentétes volna".

Ezt nem egy brüsszelita/sorosista uniós bürokrata jelentette ki, hanem a magát nemzetinek nevező Orbán-kormány külügyminisztere, Szijjártó Péter közölte uniós kollégáival folytatott online megbeszélése után.



A fideszes politikus felgyorsítaná az EU-s szabadkereskedelmi egyezményekről szóló tárgyalásokat, és azt javasolta a tagállamok minisztereinek, hogy

ne keverjenek össze olyan dolgokat, amelyeket nem szükséges, ugyanis meglátása szerint a politikai kérdések és a kereskedelmi ügyek összekeverése csak nehezíti az Európai Unió gazdasági helyzetét a világban.

Ezzel Szijjártó Péter egyszerűen beárazta a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, és feláldozta a multik profitjának oltárán.



Meg is magyarázta, miért támogatná az Orbán-kormány azokat az egyébként antidemokratikus szerződéseket, amelyek szűkítik a munkajogi, természetvédelmi, élelmiszerbiztonsági szabályokat, illetve perelhetővé teszik a nemzetállamokat. Szijjártó Péter szerint azt kellene elérni, hogy még több amerikai vállalat jelenjen meg Európában és minél több európai termék jelenhessen meg az amerikai piacokon. Ez egyébként a német autóipar és az észak-amerikai agrárlobbi közti paktum: igaz, ennek az ára, hogy megnyissák az EU piacait a dömpingáras amerikai gabona előtt, és szükségszerűen módosítják a génmódosításra vonatkozó szigorú európai szabályozásan is.



A veszély egyébként valódi, és erről a kormányzaton belül is tudnak. Nagy István agrárminiszter ahol csak tud, tiltakozik a készülődő egyezmények, az EU-kanadai (CETA) és a EU-Mercosur ellen. Bár úgy tűnik, Szijjártó Péter véleményénél jóval kevesebbet ér a szava. Pedig Nagy István azt is hangoztatja, hogy a magyar mezőgazdaság feltámasztása nemzetstratégiai ügy.



Magyar Zoltán szerint rendkívül feltűnő az az ellentmondás, ami Nagy Sándor által felvázolt célok és Szijjártó Péter külföldi ténykedése között feszül. A Jobbik agrárpolitikusa szerint ugyanis nehezen elképzelhető, hogy megfelelő uniós, illetve nemzeti piacvédelem nélkül képesek lehetünk labdába rúgni az Egyesült Államok agrárlobbijával szemben.

Hatékony piacvédelemre és nem szabadkereskedelemre van szükség a magyar agrárium feltámasztása érdekében

- szögezte le.



Szijjártó Péter Egyesült Államok felé tett önfeladó gesztusa mögött Magyar Zoltán szerint más is meghúzódik. A magyar külügyminiszter így próbálja ellensúlyozni, hogy az elnökválasztási kampányban igencsak rossz lóra tett, és a későbbi győztest, Joe Bident nagyon keményen megsértette - vélekedett a jobbikos országgyűlési képviselő.



Ezzel A Washingtonnak nyújtott felajánlással próbál menekülni Szijjártó Péter abból a kényelmetlen helyzetből, ami nemcsak a Fideszt zárta politikai ketrecbe, hanem a hazánknak is gazdasági kárt szült.

A mai napig nincs olyan nemzetközi egyezmény, ami lehetővé tenné a nemzetek feletti multik büntethetőségét A 29. Zöld Civil Országos Találkozó keretén belül péntek délelőtt tartottak egy beszélgetést "A szabadkereskedelmi egyezményektől a szolidáris gazdaságig" címmel (ezt a Magyar Természetvédők Szövetsége - MTVSZ, a Védegylet, és a HAND szervezte), amely egyrészt a TTIP-pel, illetve az ismételten elindult EU-Egyesült Államok közti kereskedelmi tárgyalásról szólt, másrészt egy megoldási javaslatot is bemutatott.



Persze az új amerikai adminisztráció szabadkereskedelmi törekvéseinek látványos, önfeladó kiszolgálása szintén nem segít Magyarországnak.