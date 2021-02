Stummer az alagút-ügyről: a választások előtt egy évvel nem akarnak belőlem mártírt csinálni

Mint arról beszámoltunk, a jobbikos Stummer János kedden egy Facebook-videóban közölte, a Nemzetbiztonsági bizottság kormánypárti többsége megszavazta, hogy 2 milliárd forintból épülhessen egy titkos alagút a Puskás Arénába, a beruházás részleteit pedig minősített információként kell kezelni. A testület elnöke viszont hangsúlyozta, ezek az információk nem képezhetik az államtitkok részét, és tudnia kell az újabb felesleges pénzszórásról a magyar állampolgároknak.

Az Orbán-alagút ügy kirobbanása után azonnal kiállt Stummer mellett Jakab Péter, a Jobbik elnöke, arra kérve az ellenzéki pártvezetőket, legyenek ők is szolidárisak a Nemzetbiztonsági bizottság elnökével. Az LMP-s Demeter Márta lapunk kérdésére csütörtökön közölte, pártja "maximálisan kiáll Stummer János mellett."

A Puskás Aréna időközben a Facebook-oldalán elismerte, hogy valóban épül egy alagút, és azt is, hogy a tervekről nemzetbiztonsági szempontok alapján kell dönteni, ugyanakkor azt állították, egy 50 méteres autós VIP-bejáróról van szó, amire a hazai és külföldi védett személyek miatt van szükség.

Az mindenesetre biztossá vált, hogy az alagút méterenként 40 millió forintjába fog kerülni az adófizetőknek.

A fideszes propagandasajtó természetesen rögtön ráugrott a témára és először fenyegetni kezdett, majd prolizni, utána meg valami kétes összeesküvést gyártani Jakab Péter balesetével kapcsolatban. A csütörtöki Kormányinfón azonban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter váratlanul eltért az eddigi kormányzati narratívától és azt mondta, szerinte ez nem államtitoksértés, mivel az ügyben semmi olyan nincs, ami feltétlenül titkosnak kellene, hogy legyen, így nem mozdítják el a posztjáról az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnökét.

Ahogyan azt megírtuk, Stummer János csütörtökön Pintér Sándor belügyminiszterrel folytatott egyeztetése után közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, egyelőre nem lesz Orbán-alagút.

Itt tartunk most, eddig az előzményekről.

Stummer János péntek reggel az ATV Start című műsorában járt, ahol elmondta, azt kérte Pintér Sándortól, hogy tekintsen most el a kormány ennek a beruházásnak a megvalósításától 2022-ig, mivel az ország jelenlegi gazdasági helyzetében nem ez a legfontosabb tétel, amire 2 milliárdot el kellene költeni.

Mint mondta, az alagutat a Puskás Aréna saját közleményében autós aluljárónak nevezett el, ugyanakkor az előterjesztésben a védett személyek biztonságát szolgáló alagútként szerepelt.

Kiemelte,

"ha Puskás Arénában mérkőzést rendeznek, akkor a leggyakrabban előforduló védett személy Orbán Viktor lesz."

A jobbikos politikus arról is beszélt, hogyha a kormány nem hajlandó elhalasztani az alagút megépítését, akkor nyílt közbeszerzései eljárás keretei között kerüljön sor annak kivitelezésére, emellett azt is kérte a belügyminisztertől, hogy lehetőség szerint a továbbiakban ne forduljon az elő, hogy egy olyan ügyet hoznak a Nemzetbiztonsági bizottság elé, amelyről néhány nappal később kiderül -amiről Gulyás Gergely is beszélt -, hogy az ég világon semmi titkolnivaló nem volt benne.

Hozzátette, ígéretet kapott arra, hogy a döntést megfontolja a kormány.

Stummer elmondta, annyi biztos, hogy egyelőre nem lesz építkezés, szakértői egyeztetések kezdődnek, ahová őt is meg fogják hívni, ami lehetővé teszi a transzparenciát. Garanciákat kapott arra, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén ilyesmi nem fog előfordulni, ezt az adott ügyet pedig közösen fogják orvosolni.

Kifejtette,

a tegnapi, Pintér Sándorral folytatott beszélgetésen nem került szóba az, hogy elkövetett volna-e bármilyen jogsértést az alagút tervének nyilvánosságra hozatalával, noha már kedden arra számított, hogy mindenféle jogi és politikai következményei lesznek az ügynek.

A jobbikos bizottsági elnök úgy látja, egyedül a kormánypárti sajtó próbál ebből a helyzetből valahogyan "kimozogni", holott a kancelláriaminiszter szerint sem történt államtitoksértés, így nem is látja okát annak, hogy elmozdítsák jelenlegi pozíciójából.

Szerinte ennek az lehet a politikai magyarázata, hogy a választás előtt egy évvel nem akarnak belőle mártírt csinálni.

Stummer nem érzi úgy, hogy hibát követett el. Arra a kérdésre pedig, hogy elkövetett-e bármit, ami akár az álhírterjesztés kategóriájába tartozó cselekedetet lenne, az ellenzéki politikus azt mondta, a kormány részéről majd szólnak Tényi Istvánnak, hogy feljelentse, ezután pedig a bíróság eldönti a kérdést.