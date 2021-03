Kommunikációs szakember: jobb lett volna, ha a kormányzat beismeri az oltási fiaskót

Célszerű lett volna beismerni a kormányzati hibát, mert

ezzel gyorsabban is lecseng a dolog, mintha maszatolni kezd

– mondta a HVG-nek Bőhm Kornél kríziskommunikációs tanácsadó a hétvégi oltási fiaskóról. A szakember ugyanakkor hozzátette,

a hiba beismerése nem része a kormányzati politikai kultúrának,

mert az a gyengeség jele lenne.

Ezért úgy csinálnak, mintha nem lenne itt semmi látnivaló

– fűzte hozzá.

Böhm a beismeréssel kapcsolatban általánosságban kiemelte, ezt alkalmazva kisebb lenne a reputációs kár, nem pörögne napokig az ezzel kapcsolatos mémek tömege, nem pécéznék ki a lapok az egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat, nem nyomoznának az ügy részletei után. Ha valaki elismeri a hibáját más szempontból is hathat pozitívan: jobban el tudjuk fogadni, mert egy emberi dolog. Ráadásul ebben a konkrét helyzetben nem merült fel semmiféle trükközés, valóban egy technikai, adminisztrációs hibának tűnt – mondta a lapnak.

A szakember szerint az ezt követően alkalmazott kormányzati kommunikáció csak rontott a helyzeten, mert a 74 ezer érintett a lemondó SMS-t megkapta, de

hogy mégis megkaphatja az oltást, arról csak az ellenzéki médiumokból értesülhetett volna.

Böhm úgy véli, ez a zavaros kommunikáció okozta, hogy a fiaskó oltási káoszként kerül bele a közbeszédbe, ami tiszta beszéddel magakadályozható lett volna. Véleménye szerint

a fiaskó paradox módon növelheti az oltási kedvet is,

hiszen feltehetően többekhez eljutott a híre azoknak, akik kérték az oltást, és világossá vált, milyen tömeges vágy van a vakcinára.

A szervezettség, az államba vetett bizalom, a rátermettség és alkalmasság témakörében azonban az Orbán-kormány kommunikációja már károsnak tekinthető

– hangsúlyozta Böhm.

Mint arról lapunk is többször beszámolt, múlt hét szerdán az operatív törzs azt jelentette be, hogy szombaton és vasárnap 74 ezer, 18 és 60 év közötti krónikus beteg kapja meg a koronavírus elleni védőoltás első dózisát, majd csütörtök este kiderült, számos személyt otthonától több órányi utazásra levő oltópontra hívtak, vagy épp olyanoknak is megküldték az oltási behívót, akik már korábban megkapták a vakcinát. Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában beismerte, pontatlanok az adatok, ezért az oltási tervnek ezt a 74 ezer főt érintő részét elhalasztották.

A kabinet azonban nem ismerte el saját hibáját, „technikai problémákra” hivatkozott, és „pontatlan regisztráció” címszóval a felelősséget a regisztráló emberekre akarta tolni.

Az oltásfiaskó mellett üzentek Orbánék: „Te vagy a hülye!" (Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.) Tisztelt Oltásra Regisztrált! Tájékoztatjuk, hogy az AstraZeneca vakcinával a hétvégére tervezett oltás technikai problémák miatt elmarad. Így az Ön oltására is egy későbbi időpontban, de rövidesen sor kerül.

A botrány miatt az egyik ellenzéki párt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter távozását követelte.