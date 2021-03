A külképviselet az állampártot legutoljára a kommunista diktatúrában képviselte

Mint ismeretes, Matteo Salvini keddi nyilatkozatában fejtette ki, hogy a Fideszzel és a lengyelekkel új európai parlamenti frakció létrehozásán dolgozik az olasz Liga párt. Ennek kapcsán Salvini, a milánói magyar főkonzullal, Csiszár Jenővel is egyeztetett hétfő este.

- emelte ki Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke szerdai sajtótájékoztatóján az elmúlt napok történéseit kommentálva. Szerinte le kell szögezni, hogy amikor a magyar miniszterelnök kilépett az Európai Néppártból, hivatalosan is helyet foglalt a "vállalhatatlan" szélsőjobboldalon.

Nem szerepel napirenden az olasz jobboldali Északi Liga párt belépése az Európai Néppártba (EPP) Matteo Salvini pártvezető keddi nyilatkozata szerint, amelyben elmondta, hogy lengyelekkel és magyarokkal új európai parlamenti frakció létrehozásán dolgozik - írja az MTI. "Kapcsolatban állunk a lengyelekkel és más országok politikai erőivel, magyarokkal is, hétfőn a magyar főkonzullal találkoztam Milánóban" - közölte az olasz jobboldali kormánypárt vezetője.

Brenner ezért kezdeményezte a Külügyi Bizottság rendkívüli ülésének összehívását, hogy meghallgathassák a külügyminisztert, Szijjártó Pétert, annak kapcsán, hogy Csiszár főkonzul a külügyminiszter utasítására tárgyalt-e a Fidesz nevében Salvinivel - ha igen, akkor a képviselő szerint a miniszternek is le kell vonnia a konzekvenciákat -, vagy pedig engedély nélkül történt a megbeszélés - akkor Csiszár Jenőnek kell levonnia a következtetéseket -.

Úgy tűnik a Fidesz állampárti attitűdje egyre inkább elhatalmasodik. Most már a külképviseleteken is látni, hogy a Fidesz nemcsak az Európai Néppártból, hanem az Európai Unióból is el akarja téríteni hazánkat