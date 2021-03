Operatív törzs: Már három mutáció is terjed Magyarországon

Pár napja kezdték el postázni az oltási igazolványokat: ezek azt igazolják, hogy az illető már átesett Covid fertőzésen vagy védőoltást kapott. Azonban azon túl, hogy pontosan még nem tudni, mire is lesznek jók ezek, más probléma is van velük. Olyanok is megkapták ugyanis, akik nem fertőződtek meg, és védőoltást sem kaptak.