Ilyen érzéketlen talán még nem volt az Orbán-kormány egy elhunyt emberrel szemben

Március 5-én jelent meg a Telexen a hír, miszerint több, egymástól független forrás is azt állította, hogy a napokban koronavírusos lett, majd meghalt az egyik budapesti kaszinó egyik biztonsági őre. A középkorú férfi a Las Vegas Casino Tropicanában dolgozott. Az eset szomorúsága mellett pikáns is, hiszen nemsokkal korábban a portál videófelvételeket mutatott be arról, hogy pörög a kaszinóélet a járvány alatt.

Még aznap írásbeli kérdéssel fordult a Belügyminisztériumhoz Kocsis-Cake Olivio, amelyben a Párbeszéd országgyűlési képviselője arra szeretett volna választ kapni, hogy

Ki a felelős az elhunyt személy haláláért?

Érez-e felelősséget a kaszinókat nyitva tartató kormány az esett miatt?

Mostanra belátták, hogy hiba volt nyitva tartatni a kaszinókat?

Tudomásuk szerint az érintett kaszinó mit tett meg annak érdekében (például rendszeres tesztelés), hogy megelőzzék a vírus terjedését?

A választ tegnap, március 19-én írta alá Pintér Sándor államtitkára. Kontrát Károly egyszerűen semmibe vette az áldozatot, és még arra sem volt hajlandó, hogy hazudjon valamit.

Tényleg csak ennyit válaszolt a fenti kérdésekre:

"A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet értelmében 2021. március 8-ától tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek látogatása és - az ott foglalkoztatottak kivételével - a helyszínen tartózkodás."

Ennyi (egy élet).