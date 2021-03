A Fidesz szerint "technikailag nem megoldható" az online pénztárgépek kaszinókba történő bevezetése

Egyre súlyosabb méreteket öltő harmadik hullám ide, csődközelbe jutott vállalkozások és bezárt szórakozóhelyek, éttermek tömkelege oda, vannak olyan zárt létesítmény, amelyek köszönik szépen, nagyon is jól vannak: ezek a kaszinók.

Az utóbbi időben rendre előkerült a kérdés: ha minden más zárva van a koronavírus-járvány miatti szigorú szabályok értelmében, akkor hogyan fordulhat elő, hogy a kaszinókban úgy pöröghet a rulettkerék, minta nem lenne holnap. Tudható, a kaszinók különleges státusza mögött egy szűk, ám annál befolyásosabb NER-közeli üzleti kör sejlik fel.

Miután a témát nem engedte el a Jobbik, és többször nekiment a kormánynak a felháborító kettős mérce miatt, végül megszületett a tökéletesen pökhendi és bicskanyitogató válasz: azért lehetnek nyitva a kaszinók, mert "nem minősülnek vendéglátóipari egységnek", és amennyiben betartják a járványügyi védelmi intézkedéseket, egész nyugodtan nyitva lehetnek.

Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője azonban nem hagyta annyiban: még januárban adott be egy határozati javaslatot A játékkaszinókban és a kártyatermekben történő online pénztárgéphasználat bevezetéséről címmel.

Korábban a jobbikos politikus arról beszélt, "Orbán Viktor és kormánya az elmúlt években - nyilván az egyéni vállalkozásokat leszámítva - minden céghez eljuttatta az online pénztárgépet. Egy valamit hagytak ki, biztosan véletlenül: a kaszinóikat. Azokat, amelyeket koncessziós jogban a haveroknak adtak ki, mindannyian sejtjük, milyen céllal."

A történet azonban itt nem állt meg:

kedden az Országgyűlés Gazdasági bizottságának fideszes tagjai leszavazták Nunkovics határozati javaslatát, amely bevezette volna az online pénztárgépek használatát a kaszinókba. És hogy miért? Bánki Erik, a Bizottság kormánypárti elnöke azzal érvelt, hogy "ez technikailag nem megoldható."



A fideszes politikus ezenkívül arra hivatkozott, hogy a kaszinók közvetlenül a NAV-hoz vannak bekötve, így ez már megvalósult.

A tegnapi események azonban mindenképpen érdekesek annak fényében, hogy a pénzügyminiszter többször is megígérte, hogy az online pénztárgépeket a kaszinókban is bevezetik, Vargha Mihály már 2017 májusában erről beszélt - erről már Nunkovics Tibor tájékoztatta lapunkat. Úgy véli, Bánki homályos érvelésével próbálták elmismásolni az ügyet, sikertelenül.

A Jobbik országgyűlési képviselője jó dolognak tartja az online pénztárgép rendszerét, hiszen átláthatóbbá teszi a gazdaságot, ugyanakkor úgy véli,

ha a kormány ezt megköveteli minden egyes magyarországi vállalkozástól, ahol pénzforgalom van, és amelyeket egyébként bezárattak és éppen most tesznek tönkre azzal, hogy semmilyen érdemi támogatást nem nyújt nekik, akkor ezt a kaszinókkal is meg kellene tenni, akik továbbra is fogadják a vendégeket.