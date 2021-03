A vakcinapizzák megmutatják, miként kellene az oltóanyagokat népszerűsíteni

Egy éve már, hogy a koronavírus fenekestül felforgatta a mindennapjainkat, ingerszegénnyé vált környezetünkben, a lehangoló napi járványadatokat olvasgatva a négy fal között, már mindenki alig várja az újranyitás bejelentését. Ez különösképpen igaz a vendéglátóegységekre, akik november közepe óta csak elvitelre dolgozhatnak és házhoz szállítást végezhetnek, így sokuk a csőd szélére került. Azonban a Pizza Monkey étteremhálózata most bizonyítja, hogy egy kis kreativitással nemcsak a túlélésre lehet játszani, hanem mások segítése mellett még az egyre pesszimistábbá váló fogyasztók arcára is mosolyt lehet csalni.

Humorral a túlélésért

A pizzázó a napokban rukkolt elő legfrissebb marketingfogásával, melyben bemutatták a fantázianevük szerint, Asztra, Modenra, Pfájzer és Szputnyik pizzájukat. A vakcinapizzákként emlegetett olasz fogások vásárlása után 100 forintot a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítványnak, illetve a Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítványnak adnak, aminek az összegét a pizzázó csapata megduplázza minden hónap végén.

Pizza Monkey Facebook-oldala

Ha vakcinapizzát adnának az oltás mellé, biztosan többen mennének el rá

Németi Norbert, a franchise tulajodonosa lapunknak telefonon keresztül elmondta, hogy negyedévente vannak új pizzáik, amiket próbálnak valamilyen aktuális eseményhez hozzárendelni. A téli pizzák például az amerikai elnökválasztásról szóltak, így a New York, Dallas, Boston, Chicago nevet kapták. A most bevezetett ételek kapcsán kérdés sem volt, hogy mi lesz a fő téma:

Mivel egy éve tart a Covid-járvány, úgy voltunk vele, hogy talán egy kis humorral és tréfával megpróbáljuk elütni ezt a nagyon komor és depressziós hangulatot. Vigyáztunk azért, hogy nehogy valamilyen milliárdos gyógyszerészeti cég bepereljen minket

- meséli nevetve Németi, aki elárulta, hogy az öt helyszínen jelen lévő pizzázó forradalmi ötletei a szegedi bázison születnek meg, itt tesztelik a bevezetni kívánt pizzák fogadtatását is. Az elsődleges mércéjük a Facebook, így a vakcinapizzáknak is a közösségi felület ételkritikusai előtt kellett vizsgáznia. A friss adatok alapján a lakosok a korlátozások ellenére is értékelik a humort:

A vakcinapizzák elsöprő sikerről tanúskodnak: a kedd reggeli nyolc órás állás szerint, eddig 562 pozitív visszajelzés érkezett az oltóanyagokról elnevezett pizzákra.

Tűszúrásként adta az ötletet egy csípős paprika

A franchise tulajdonosa bevezetett minket az új pizzáik kiválasztásának műveletébe is. Jó, tulajdonképpen nem annyira bonyolult, de az egyszerűségében rejlik a siker titka: a srácok bent kitalálnak öt-nyolc új pizzát, majd amikor elkészülnek, végigkóstolják őket és a dobozukra húznak egy strigulát aszerint, kinek melyik ízlett a legjobban és a négy legtöbb szavazatot kapó pizzát visszik fel az étlapra.

Az új pizzák története az Asztrával kezdődött, amikor is Németinek a hegyes, csípős paprikáról az injekcióstű ugrott be.

Ez adta hirtelen az ötletet, amiből aztán megszülettek a vakcinapizzák. Miután egy kellően konzervatív és konszolidált dietetikus kollégám csillogó szemmel és fülig érő szájjal azt mondta, hogy ebből újságcikk lesz, úgy voltam vele, hogy ezzel nem hibázhatunk. És tessék, tényleg!

- zárja jókedélyűen a beszélgetésünket. Aki pedig nem csak jóllakni akar, de segíteni is, miközben értékeli a kretaív, humoros megoldásokat, az mindenképpen próbálja ki az Asztra, Modenra, Pfájzer és Szputnyik pizzák egyikét, hiszen ezek már a tesztelés több fázisán átestek, így az egészségünkre nézve kockázatmentesen fogyaszthatóak, ráadásul a valódi vakcinák beszerzési árainál olcsóbban juthatunk hozzájuk.