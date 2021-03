Hiába adott ki riasztást az EU, a Külügyminisztérium 7,8 millió darabot vett a veszélyes maszkból

Noha az Európai Unió termékriasztási rendszere, a Rapex korábban figyelmeztetést adott ki fertőzésveszély miatt a kínai Ouleok (Tangshan) Technology Co. Ltd. nevű cég FFP2-es maszkjai ellen, a Külgazdasági Külügyminisztérium 7,8 millió darabot vásárolt belőle, amiket orvosoknak, rendőröknek és katonáknak osztogathattak szét - olvasható az Átlátszó friss cikkében. Az üzleten a "vietnámi dohányboltpápához" tartozó beszállító cég" nyerhetett nagyot.

A Rapex még 2020 áprilisában juttatta el az alábbi figyelmeztetést az importőrnek:

"A terméken CE felirat olvasható, de releváns szervezet nem minősítette védőeszköznek. Hovatovább, az anyag részecskeszűrése nem megfelelő (mért értéke legfeljebb 81.8 %), és a maszk nem illeszkedik megfelelően az archoz. Ebből következően részecskék vagy mikroorganizmusok túlzott mértékben juthatnak át a maszkon, megnövelve a fertőzés veszélyét".

Mint a portál írja, a figyelmeztetés ellenére

a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium egy magyar céggel, a Gyömrői-Sarok Projekt Kft.-vel szerződött arról is, hogy összesen három kínai gyártótól, köztük az Ouleok (Tangshan) Technology Co. Ltd.-től is származó maszkokat vásároljon.

A teljesítési határidő 2020. júniusa volt, így nagy valószínűséggel ezeket a maszkokat már régen szétosztották.

Az Átlátszó szerint a "a vietnámi dohányboltpápához" tartozó beszállító céggel először 30 millió darab maszk leszállítására kötöttek szerződést, majd aláírtak egy kesztyűszállításit is, így összességében úgy tűnt, hogy 86 millió darab kesztyű és 28,9 millió maszk érkezik a három kínai gyártótól.

Az Ouleok (Tangshan) Technology Co. Ltd.-nek egyébként darabonként 1,6 amerikai dollárt, azaz közel 500 forintot kellett fizetni.

Frissítés

A sajtóhírekkel ellentétben Magyarország nem vásárolt rossz minőségű maszkokat Kínából – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) csütörtökön, az MTI-vel.

A KKM pénteki közleményében azt írta, hogy 150 millió maszkot vásároltak a védekezés frontvonalában dolgozó orvosoknak, ápolóknak és hozzátették, hogy „az egyik beszállító – aki a 150 millióból 9 millió maszkot hozott – esetleges forrásként egy olyan céget is feltüntetett, amely terméke nem megfelelő”. A KKM kiemelte ugyanakkor, hogy a nem megfelelő terméket kínáló céggel megállapodás nem született, tehát ettől a cégtől maszkot nem vásároltak.

A Gyömrői-Sarok Projekt Kft. az MTI kérdésére megerősítette, hogy az Ouleok cégtől nem szállított maszkot Magyarországra. Lehetőségként ez a cég is felvetődött, de a céget megvizsgálták, a lehetőséget elvetették, szerződést nem kötöttek. A maszkokat más cégektől vásárolták.