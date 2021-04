Ha Orbán Viktor szigetelné a házát, akkor nem fogyna el hónap végére a pénze?

Az írásbeli kérdések tud szórakoztató parlamenti műfaj is lenni. Nyilván, elvileg arról szólna, hogy egy adott országgyűlési képviselő kíváncsi egy konkrét dologra, és arra illetékes kormánytag azt megválaszolja, és így erről a nyilvánosság is értesül. Aztán persze az esetek 90-95 százalékában nem alakul ki érdemi párbeszéd a felek között, de volt már arra is példa, hogy a kérdezőt nemzetbiztonsági kockázatnak titulálták, és bíróság elé állították (vö.: Demeter Márta).

Most viszont mutatunk egy trollkodást.

"Miért nem szigeteli be azt a házat, Miniszterelnök úr?"

- teszi fel a kérdést Stummer János. A jobbikos országgyűlési képviselő többek között ezeket a sorokat címezte Orbán Viktornak:

"Milyen érzés nincstelennek lenni, miniszterelnök úr? Milyen érzés minden év januárjában megírni azt a vagyonnyilatkozatot és szembesülni vele, hogy 14 év miniszterelnökség alatt egy forintnyi megtakarítást sem sikerült összekuporgatnia a fizetéséből?

Hogy az Ön bevallása szerint Anikó asszonnyal és a gyerekkel hónapról-hónapra élnek? Ráhelék már kirepültek, a saját lábukon állnak, maguknak megérkezik minden hónap elején a számlára 1 millió 700 ezer forint, vannak rá hárman, és a hónap végére semmi nem marad belőle.

Hogy megy el ez a rengeteg pénz, főleg, hogy maga éjt-nappallá téve dolgozik közben? Hát ekkora a rezsije annak a felcsúti háznak, akkor szerintem szigetelje be. Ha meg nincs rá pénze, kérjen inkább kölcsön, de így ne hagyja, hallgasson rám."

Ahogy az ismert, Orbán "nem vagyonos" Viktor idén is képes volt leadni egy olyan vagyonnyilatkozatot, amelyben egyetlen forint megtakarítás nem szerepelt.

"Hogy éli meg mindezt, miniszterelnök úr? Milyen érzés évről-évre a Nemzet Koldusának hazudnia magát? Elpirult legalább, ha már a bőr nem sült le a képéről, amikor leadta az irodán azt a vagyonnyilatkozatot?"

- kérdezte a kormányfőt Stummer János.

Sajnálatos módon nem Orbán Viktor válaszolt, hanem Dömötör Csaba propagandaállamtitkár, és nem is igazán sikerült felvennie a kesztyűt. Egy kis baloldali koalíció, meg egy kis Gyurcsányozás mellett azért leszögezte:

"a miniszterelnök a személyes vagyonnyilatkozata közzétételekor minden törvényi kötelességének eleget tesz".

Pedig a szigetelés tényleg jó ötlet.