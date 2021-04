Szlávik: egy nyári focimeccs még veszélyes lehetne, a fertőzött diákoknál pedig sokszervi gyulladás alakulhat ki

Nyáron még veszélyes lenne tömegeket engedni a stadionokba, a diákok pedig a brit mutáns miatt a tünetmentes fertőzöttségük után is súlyosan lebetegedhetnek – ezekről Szlávik János főorvos beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.

Ebből kiindulva mind a nyári labdarúgó Európa-bajnokság, mind az iskolák újranyitása komoly kockázatokkal járhat.

Ismert: a Jobbik szerint eleve gyanús, hogy a korlátozások enyhítése –ami egyébként rekordot jelentő halálozási adat mellett történt meg- annak köszönhető, hogy így biztosíthatja be a kormány a budapesti meccsek rendezési jogát, és ehhez köthető lehet az is, hogy április 19-től kezdve az iskolákba is visszaküldenék a gyerekeket. Utóbbival kapcsolatban egyre többen gondolják úgy, hogy nem fognak bemenni az iskolákba.

„Nagy engedményeket a lakosság negyedének átoltottsága után nem lehet adni. Ennyivel még nem lehet visszatérni a normális életünkhöz. Nyáron juthatunk el oda, hogy komolyabb engedményeket lehet tenni”

– mondta a főorvos, és szerinte először a nyílt terekben való nagyobb mozgás jöhet szóba. Példaként említette, hogy nyáron egy focimeccsen a tömeg még veszélyes lehet, de a strandon talán majd nem kell maszkban napozni.

A gyerekek a szakember szerint egyértelműen a brit mutáns miatt fertőződnek meg gyakrabban, és náluk gyakori a sokszervi gyulladás, amely hetekkel az esetleg tünetmentesen átvészelt fertőzés után alakul ki. Megoldást csak a vakcina jelent, de az is csak akkor nyújt biztos védelmet, ha már a második adagot is beadták.