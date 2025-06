Az igazi orosz válaszcsapás még hátravan?

Vlagyimir Putyin fenyegető megtorlása Ukrajnával szemben az orosz bombázóflotta elleni dróntámadás miatt még nem igazán történt meg, annak ellenére, hogy az elmúlt két napban hevesen bombázták Harkivot és Kijevet, és valószínűleg hamarosan egy jelentős, több csapást mérnek rá – mondták amerikai illetékesek a Reutersnek. Egy magas rangú nyugati diplomata „hatalmas, kegyetlen és könyörtelen” támadást várt Moszkva részéről.

Michael Kofman, a Carnegie Endowment for International Peace Oroszország-szakértője szerint Putyinék megpróbálhatják megbüntetni a múlt hétvégi támadást szervező ukrán SZBU belbiztonsági szolgálatot védelmi célpontok ellen vélhetően közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákkal. Kofman szerint azonban Oroszország megtorló lehetőségei korlátozottak lehetnek, mivel már így is nagy katonai erőt vetett be Ukrajnával szemben. „Általánosságban elmondható, Oroszország képessége, hogy lényegesen fokozza a csapásokat ahhoz képest, amit már most is tesz – és amit az elmúlt hónapban megkísérelt –, meglehetősen korlátozott” – mondta a szakértő.

A veszteségek ellenére Christian Freuding vezérőrnagy viszont nem látja az Ukrajna elleni orosz csapások azonnali csökkenését. Megjegyezve, hogy Moszkva megtartotta stratégiai bombázóinak 90 százalékát, amelyek bombázások mellett ballisztikus és cirkálórakéták indítására is képesek. „De az ukrán csapásnak természetesen van közvetett hatása, mivel a megmaradt gépeknek több bevetést kell teljesíteniük, ami azt jelenti, hogy gyorsabban elhasználódnak, és ami a legfontosabb, óriási pszichológiai hatása is van” – mondta. Freuding szerint Oroszország biztonságban érezte magát hatalmas területén belül, ami azt is megmagyarázza, hogy miért volt kevés védelem biztosítva a repülőgépek számára. „A sikeres művelet után ez már nem igaz. Oroszországnak fokoznia kell a biztonsági intézkedéseket” – fejtette ki a főtiszt.

Oroszország és Ukrajna azzal vádolta egymást, hogy meghiúsították a múlt héten elfogadott nagyszabású fogolycserét. Kijev pedig tagadta azokat az orosz állításokat, amelyek szerint határozatlan időre elhalasztotta a fogolycserét, miközben Moszkvát „piszkos játszmákkal” vádolta. A hétfői isztambuli tárgyalásokon Kijev és Moszkva megállapodott abban, hogy mindkét oldalon több mint 1000 embert engednek szabadon, míg Oroszország közölte, hogy 6000 elesett ukrán katona földi maradványait is visszaadja.

(via The Guardian)