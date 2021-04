Dr. Szijjártó László szerint jó döntés, hogy mérlegelhetnek a szülők, de most még rizikós a terasznyitás

Dr. Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Győr-Moson-Sopron megyei elnöke szerint alapvetően a járványügyi szakemberek felelőssége, hogy milyen hatértékek mentén hoznak olyan intézkedéseket, amelyek enyhíthetik a korlátozásokat. Azt viszont jó döntésnek tartja, hogy a szülők is mérlegelhetik, hogy iskolába engedjék az alsó tagozatos gyerekeiket.

Nyilván vizsgálni kell több tényezőt is. Milyen a család összetétele. Vannak-e idősek, amikor rizikósabb, hogy a gyerek esetleg haza viszi a vírust, de szempont a gyermek tanulmányi előmenetele, a szülők szociális helyzete is. Tehát ezeket kellene még mérlegelni, ezért a mostani helyzetet nem az átoltottság mértéke szabhatná meg, hanem ezeknek a különböző pro és kontra érvek lehetőleg bizonyított megválaszolása

- mondta dr. Szijjártó László.

Dr. Szijjártó László utalt az egyik legrangosabb szakmai folyóirat, a Nature márciusban megjelent elemzésére. Ennek lényege, hogy az oltás sem feltétlenül jelent védettséget, mert a mutációk miatt - hasonlóan az influenza vírushoz - hullámokban újra megjelenhet a koronavírus globális terjedése és ez így maradhat még két-három évig.

Ezek persze csak hipotézisek, tehát nem biztos, hogy így lesz, de muszáj ezzel is számolni. Azonban a hazai oltási rendszerrel kapcsolatban a kollégák jelezték, hogy a háziorvosi rendszert nagyon leterheli az oltások szervezése és lebonyolítása. Főleg az idősebb háziorvosoknak nehéz időszak ez, mert akár 12 órát is dolgoznak, ami már a betegellátást is érinti, nem beszélve arról, hogy akár többen is összegyűlhetnek növelve így a fertőzésveszélyt