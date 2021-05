Az oltás után teljesen kihalt magyar falu köszöni, remekül van

Nagyon buta, de annál veszélyesebb álhírt terjesztett egy férfi a Facebookon arról, hogy egy magyarországi faluban mindenki meghalt „az oltás”, magyarul a koronavírus elleni vakcina beadása után.

Konkrétan azt írta, hogy az oltás után egy Nyíregyháza közelében lévő kis faluban, Rozsályon mindenki meghalt.

Természetesen ilyen egyáltalán nem történt.

Két okból sem: egyrészt, ilyen nincs. Ha egymillió emberből egy meghal az oltáshoz köthetően, már az világhír szokott lenni, tehát valószínűleg egy zebrán nagyobb eséllyel gázolnak halálra, mint hogy vérrögöt, vagy bármi mást kapjunk a vakcináktól.

Épp ezért nyilvánvalóan nem halt meg egy komplett magyar falu, főleg, hogy a sztori alapján ehhez a lakosságának 100 százalékát be kellett oltani, még a vakcinára nem jogosult gyerekeket is, meg azokat is, akik nem kértek védelmet. Ha pedig úgy értette, hogy csak a beoltottak közül halt meg mindenki, de egyébként vannak oltatlan túlélők, a rozsályi genetikával akkor is valami nagyon nagy gond lenne. Kár is folytatni, a hülyeséget nem kell magyarázni.

A másik ok, hogy maga Rozsály község öntött megnyugtató, tiszta vizet a pohárba, amikor a megkeresések hatására a hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy még élnek.

Facebook

Sztolyka Zoltán polgármester azt írta, a hír „természetesen nem igaz, élünk (…) egyelőre elmarad a feltámadás, mert még élünk”.

Persze akit ez a marhaság egy kicsit jobban megmozgatott, egy netes kereséssel nagyjából egy perc alatt deríthette ki azt is, hogy Rozsály község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, ahogyan Nyíregyháza is, de a helyzet az, hogy a kettő között 97 kilométer távolság van, így a város és a falu viszonylatában a „mellett” kifejezés egy kicsit túlzásnak tűnik.

És ebben nem az a szomorú, hogy az álhírt posztoló férfi bűncselekményt követett el, mert az az ő dolga. A probléma az, hogy álhírt, rémhírt terjeszteni nem véletlenül tilos: azért tiltják, mert vannak akik elhiszik azokat, aztán hülyeségeket fognak gondolni, vagy tenni.

Látható, hogy az eredeti poszt alatt is voltak olyan kommentelők (az értelmesebbek mellett), akik rögtön „az emberek felébredéséről” írtak, vagy éppen a médiát nevezték „agymosónak”.

Pedig, ha tudnák…