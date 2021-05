Diákbarát volt az idei magyarérettségi

Ismét rendhagyó érettségi időszak vette kezdetét hazánkban. Mint ismeretes, a koronavírus-járvány miatt a szóbeliket az idei évben is elhalasztották a tavalyi évhez hasonlóan. Ráadásul egy új jogszabályi rendelet miatt, a jelenleg is karanténban tartózkodó diákok nem pótolhatnak, így kiesnek az érettségi jelentkezésből. Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1 155 helyszínen 71 121, emelt szinten 72 helyszínen 2380 vizsgázó tett ma érettségit.

A szokásokhoz híven az első, hétfői napon a magyarérettségivel indult a középiskolás vizsgaidőszak. A vizsga első felében Jókai Mór és Kossuth Lajos, az 1848-as forradalom szónokai voltak az idei középszintű érettségi szövegértési bázisszövegének témája. Ehhez kapcsolódóan tizenegy feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak 90 perc alatt. Mindezen felül választani kellett a társasjátékokról szóló érvelés és egy természetjáró kör kihirdetéséről szóló hivatalos levél megfogalmazása között.

Fotó: MTI/Czeglédy Zsolt

A második részben vagy egy Mikszáth Kálmán által írt novellát (Szűcs Pali szerencséje) kellett problémaközpontúan, értelmezően bemutatni, vagy Arany János (Epilógus) és Tóth Árpád (Gyopár) egy-egy ismert versről kellett összehasonlító elemzést írniuk. Az elemzés szempontjainál a létösszegző művek motívumaira is ki kellett térni az esszében a két költemény alapján. A magyarérettségi második, 150 perces felében 400-800 szavas fogalmazást vártak el a diákoktól.

Szakértők azt várták, hogy miután a modern kori magyar irodalom nagy részét már az online oktatás keretein belül tanulták a diákok, így nagyobb az esély arra, hogy idén ismét a klasszikus magyar irodalom kerül előtérbe. Nos, ez így is történt, hiszen a tavalyihoz hasonlóan, ismét előkerült Arany János és Tóth Árpád.

Egy fővárosi iskola magyartanára, Barbara lapunknak megerősítette ezt az elképzelést. Mind elmondta, ő is úgy érezte, hogy figyelembe vették azt, hogy az idén érettségiző diákok az elmúlt egy évben "nehezített pályán" indultak. Hozzátette, hogy talán ennek is lehet köszönhető a társasjátékokról szóló érvelés is.

"A Covid-19 alatti karanténban valószínűleg több időt tölthetett együtt egy család, így nagyobb eséllyel is kerülhetett elő egy-egy társasjáték, illetve az utóbbi időben egyre több fiatal és szülő játszik ismét társasjátékokkal."

Barbara szerint Mikszáth volt az igazi ajándék az érettségiző diákok számára.

"Nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni, könnyen érthető, sok mindenről lehet írni vele kapcsolatban"

- mondta, hozzátéve: hogy az összehasonlító feladatnál, Arany János és Tóth Árpád is könnyen érhető, illetve nagyobb óraszámban foglalkoznak vele a diákok, így nem volt nehéz kapaszkodókat találni a verselemzésnél.

Egy újpesti érettségiző diák, Zalán szerint az idei magyar írásbeli igazán "diákbarát" volt.

"Figyelembe vették, hogy az elmúlt egy évben nem volt könnyű dolgunk a digitális tanrend miatt. Aki az elmúlt évek érettségijeivel készült fel a magyar írásbelire, azt tulajdonképpen nem érhette meglepetés."

Zalán elmondta, hogy a szövegalkotási feladat is hasonló volt az elmúlt évekhez. A Mikszáth novellája pedig nagyon élvezhető és könnyű volt.

"Az osztálytársaim is viszonylag barátságosnak tartották az idei magyarérettségit. Többségük a Mikszáth novellának örült a legjobban"

- mondta.

Egy győri végzős gimnazista, István szerint nagy népszerűsége volt a társasjátékról szóló szövegalkotási feladatnak. Úgy érezte, hogy most az elmúlt egy év digitális tanrendje miatt is, fogékonyabbak voltak a diákok a téma iránt.

"Ha valaki ránézett az elmúlt évek magyarérettségijére, akkor nem érhette igazán meglepetés"

- emelte ki István, hozzátéve: diáktársai is úgy érezték, hogy az idei magyarérettségi nem állította megoldatlan feladatok elé őket.

Vannak, akik most kimaradnak

Az idei évhez hasonlóan ismét szigorú intézkedések mellett tartották meg az érettségit, hiszen egy tanteremben legfeljebb tíz fő tartózkodhatott, tartva a legalább másfél méteres távolságot. A vizsga írása közben a diákok ugyan levehetik a maszkot, ha úgy kényelmesebb, ugyanakkor a folyósokon már viselniük kell azt. Az intézménybe való belépés előtt testhőmérsékletmérést is tartanak.

Szigetváry Zsolt / MTI

Sajnos azonban akadnak olyanok is, akik kimaradnak az idei érettségi időszakból, ugyanis azon diákok, akik megfertőződnek koronavírussal és akár önhibájukon kívül is, de karanténba kerültek, nem lesz pótlási lehetőségük. Egy friss oktatási rendelet szerint

"ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell."

Vagyis, ha valaki a koronavírus miatt nem tud vizsgázni, akkor az a személy az egyetemi felvételit is bukhatja.

Így járt a 18 esztendős Dominik is, aki nemrégiben lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a karantén időszaka hétfőn este jár le, így pont lemaradt a magyarérettségiről.