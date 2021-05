Rusvai Miklós szerint mindenképpen kialakul a nyájimmunitás őszre, de előtte még jöhet egy negyedik hullám

Nem hiszem, hogy a politika megfeledkezett erről, csak egyelőre nem látják elérhetőnek a nyájimmunitást, amihez körülbelül 8 millió beoltottra lenne szükség – reagált felvetésünkre Rusvai Miklós virológus.

Ahogy arról beszámoltunk, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a tegnapi Kormányinfón már a legoptimistább becslésnek nevezte a 6 millió beoltottat, míg korábban Orbán Viktor miniszterelnök maga is beszélt a 8 milliós szám eléréséről. Igaz, a kormányfő a mai interjújában már ki sem mondta a nyájimmunitás szót…

Optimistából pesszimistába az oltások kapcsán? - Mi lesz így a nyájimmunitással, na meg az Eb-vel? Emlékezetes, 2020. december 26-án gördült át az első, koronavírus elleni oltóanyagot szállító kisteherautó a hegyeshalmi határátkelőhelyen, ezzel együtt pedig meg is kezdődött hazánkban az oltás. Azóta véget ért már egy második, na meg lassan egy harmadik hullám is, s napról napra növekszik a beoltottak száma.

A nyájimmunitás különben mindenképpen ki fog alakulni – vette vissza a szót Rusvai Miklós. Hangsúlyozta, az lenne a jó, ha minél több ember szerezne immunitást oltás, és minél kevesebben fertőzés révén, de valahogy mindenféleképpen el fog jutni a lakosság a nyájimmunitásig októberre/novemberre. Nyilvánvaló, aki oltatja magát, az az immunitás megszerzésének az olcsóbb, egyszerűbb, kevésbé fájdalmas és kevésbé kockázatos módját választja.

Rusvai Miklós szerint ugyanakkor a járványtani adatok lehetővé tették a nyitást, ez ellen semmi nem szólt, és az időjárás is a kezünkre játszik.

A járvány – úgymond - a következő 3 hónapban „szünetel”, azonban ha nem alakul ki a nyájimmunitás szeptemberig, lesz „egy hullámocska”, egy negyedik hullám ősszel, a légzőszervi betegségek szezonjában, de azok ezt nem sínylik meg, akik addig beoltatják magukat, azok védettek lesznek

– fogalmazott a víruskutató.

Egyébként a virológus is úgy látja, hogy sajnálatos módon, pusztán a vakcinák révén nem lesz elérhető a nyájimmunitás, de bízik abban, hogy a védettségi igazolvány is komoly hajtóerőt jelent majd, illetve számol azzal is, hogy a 12-16 éves korosztály számára is felszabadítják a Pfizer-vakcinákat, valamint a kialakuló vakcinabőség is segíthet majd az oltási hajlandóság növelésében.

Azonban tisztában van azzal is, hogy lesznek olyanok, akiknek akár a politika, akár a média, akár a szakemberek is rojtosra beszélhetik a szájukat, akkor sem fogják magukat beoltani.