Optimistából pesszimistába az oltások kapcsán? – Mi lesz így a nyájimmunitással, na meg az Eb-vel?

Emlékezetes, 2020. december 26-án gördült át az első, koronavírus elleni oltóanyagot szállító kisteherautó a hegyeshalmi határátkelőhelyen, ezzel együtt pedig meg is kezdődött hazánkban az oltás. Azóta véget ért már egy második, na meg lassan egy harmadik hullám is, s napról napra növekszik a beoltottak száma.

Hogy az emlékek ne fakuljanak, kapjuk elő a naptárunkat s nézzük meg, hogyan is élte meg Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az oltások számának változásait, mennyire volt optimista pár héttel ezelőtt és hogyan is állunk most! S ugyan senkitől sem várhatjuk el a jövőbelátás képességét, a nagyotmondás mellőzését azonban talán igen. Főleg, ha egy igen optimista kijelentés másfél hónap alatt inkább a pesszimista oldal felé billen. Főleg egy ország vezetőitől. Főleg azoktól, akik kanyarban is képesek előzni.

2021. március 07.

Gulyás Gergely arról beszélt, Magyarország májusig 3,5 millió emberrel többet tud beoltani, mint azok az országok, amelyek csak az Európai Unió által szállított vakcinákra építik a védekezésüket.

2021. március 11.

Szintén Gulyás Gergely mondta, hogy eddig 3 millió 188 ezer a regisztráltak száma, a

nyájimmunitás eléréséhez 60-70 százalékos átoltottság kell.

2021. március 26.

Orbán Viktor száját hagyta el a következő kijelentés:

Bennem nincsenek kétségek, szabad nyarunk lesz. Úton vagyunk a szabadság felé.

2021. április 09.

Május közepére 6 milliónál járunk, június elejére 7 milliót be tudunk oltani, közölte Orbán Viktor, aki szerint nem lesz annyi beoltandó, mint vakcina. Egy nappal ezelőtt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Kormányinfón még azt mondta, hogy a regisztrált, taj-számmal rendelkező

magyar állampolgárokat május végéig be tudják oltani, ami a tervek szerint 8 millió ember. Orbán Viktor azért egy kicsit módosított ezen a terven.

2021. április 14.

Jól haladunk, gyorsan haladunk, talán a leggyorsabban Európában

– mondta a kormányülés után Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy megvan a 3 millió beoltott magyar ember.

2021. április 15.

Gulyás Gergely elmondta, örömmel látja, hogy nő az oltási hajlandóság, eddig 4 216 951-en regisztráltak az adatok alapján, ám hozzáfűzte:

A cél a 8 milliós szám elérése.

Ekkor összesen 4,5 millióan voltak, akik oltást kaptak vagy jelentkeztek rá.

2021. április 16.

A miniszterelnök rádióinterjújában arról beszélt, hat hét múlva „kint vagyunk a vízből", az oltást pedig senki sem ússza meg.

2021. április 23.

Rám is vár egy korsó sör a teraszomon, alig várom, hogy odaérjünk végre

– hangzott el a miniszterelnöktől, s akkor elmondta azt is, a jövő hét közepén elérjük a 4 millió beoltott magyart, így a szolgáltatások széles köre megnyílik azok előtt, akiknek van védettségi igazolványa.

Érezzük a szabadság fuvallatát

– mondta, de hozzátette, jövőhéten is maximum 4 millió ember lesz beoltva, és ha ehhez még hozzávesszük a félmillió betegségen igazoltan átesett védett embert, akkor is még sokan nincsenek beoltva.

2021. április 29.

Gulyás Gergely közlése szerint május 10-től az iskolanyitások utáni kirándulások, délutáni különórák lehetőségéről az 5 millió oltotthoz közeledve tudnak dönteni. Úgy látja,

az 5, a 6, illetve a 7 millió beoltott elérésének idejét nehéz megbecsülni,

de 4,5 millió körül lehet az eddig beoltottak száma.

2021. április 30.

Orbán Viktor azt mondta, most már több az oltóanyag, mint ahányan jelentkeznek rá.

2021. április 30.

Totális káosz alakult ki a kórházi oltópontoknál, miután péntek reggel kiderült, hogy Pfizer-vakcinára is lehet időpontot foglalni. A honlap már reggel, nem sokkal 7 óra után összeomlott, de előtte sem volt megbízható. A döntést Orbán Viktor miniszterelnök hozta meg az emberek helyett azzal, hogy a szokásos, péntek reggeli interjújában azt mondta:

Aki Pfizert akar kapni, az ma még kaphat, aztán legközelebb majd hetek múlva jut neki ilyen oltóanyag.

2021. április 30.

Orbán Viktor Facebook-oldalán tette ki újabb,18 másodperces videóját: eszerint a vakcinométer elérte a 4 millió főt. Ez a határ nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati szempontból is jelentős volt: a miniszterelnök ehhez a számhoz rendelte az újabb nyitást.

2021. május 03.

Gulyás Gergely elmondta, továbbra is a beoltottak száma alapján döntenek az intézkedésekről, a következő enyhítés 5 millió oltásnál jöhet, de akkor még nem szüntetik meg a rendkívüli jogrendet.

Egy-két hét múlva elérünk oda, hogy mindenkit beoltunk, aki szeretné. Innentől mindenkinek a maga felelőssége, hogy milyen kockázatot vállal

– válaszolt Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy mikorra lehet elérni a lakosság átoltottságát.

2021. május 06.

Szintén Gulyás Gergelytől hangzott el az is, miszerint az 5 millió fős határhoz megvan a kellő vakcinamennyiség, de a kérdés, mennyien fogják magukat beoltatni. Hozzátette: ennek elérése májusban reális. Elismerte,

5 millió felett nehezebb lesz haladni.

Abban az időszakban vagyunk, mikor megkezdődött az egészségügy visszatérése, a várólisták csökkentése is elindult, hangsúlyozta. S közölte: 4,5 vagy 5 millió magyar beoltott után várható a visszatérés a normál rendhez.

2021. május 14.

Magyarország lesz az első ország, amely visszatérhet a járvány előtti élethez

– ígérte meg Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjújában, hangsúlyozva: hetente 150 ezer magyar ember kérhet Pfizert. Számításai szerint összesen 944 ezer olyan regisztrált ember van, aki még nem vette fel az oltást.

Amit korábban abszurdnak láttam, most valósággá vált

– fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint milyen jól halad az oltási program.

A miniszterelnök szerint ugyanakkor mindenki számítson arra, hogy zenés, tömeges rendezvények védettségi igazolvány nélkül nem lesznek látogathatók. S hogy ez mikor lesz?

Talán 6 millió beoltottnál, ami nem lehetetlen, de ez most már tényleg az embereken múlik, az egyéni felelősségvállalásukon.

2021. május 20.

Az Orbán-kormány is készül már az 5 millió beoltott magyar állampolgárra, a szerdai kormányülésen születtek is döntések, amelyek közül néhány, már véglegeset Gulyás Gergely kancelláriaminiszter közölt a Kormányinfón.

Számításaik szerint Pünkösdvasárnap lesz meg az 5 milliós határ. Pénteken fogja a miniszterelnök bejelenteni azokat a változásokat, amelyek az 5 millió beoltottnál lesznek érvényesek, ezeket még holnap reggel az operatív törzs áttárgyalja. Gulyás Gergely úgy indokolta, hogy

az oltási program 5 millió fölött le fog lassulni, 5,5-6 millió oltásig talán el tudunk jutni, de a 6 milliót már csak a legoptimistább becslésnek nevezte.

Eltelt tehát másfél-két hónap, közben volt nemzeti konzultációnk is, sok-sok keleti vakcinánk, oltást népszerűsítő celebek, mégis hirtelen már nem hogy a 8 millió beoltott nem lesz meg május végére, de így már a 6 is igen nagy kérdés. Ahogyan az is, mi lesz így a nyájimmunitással?

Szlávik János ugyanis 2020. november 14-én azt mondta, a lakosság 50-60 százalékának beoltásával el lehet kerülni egy nagyobb járványt, míg egy 70-80 százalékos hatékonyságú vakcinánál a lakosság 70-80 százalékát kell beoltani az úgynevezett nyájimmunitás eléréséhez.

Talán a holnapi, szokásos miniszterelnöki rádióinterjúból fény derül ezekre a kérdésekre. Mindenesetre a foci-Eb-ig már csak 22 nap van hátra.

A csütörtöki napi adatok alapján pedig a beoltottak száma: 4 829 595 fő.