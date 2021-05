Kálló meghívta Dunaújvárosba Gulyás Gergelyt, hogy nézzen az ott élők szemébe

Cáfolta Kálló Gergely, Fejér megye 4. választókerületének jobbikos országgyűlési képviselője Gulyás Gergely kancelláriaminiszter azon kijelentését, mely szerint Dunaújváros nem esik el semekkora bevételtől a különleges gazdasági övezet létrehozása miatt. Az ellenzéki politikus emlékeztetett, Rácalmás jelenlegi polgármestere írta alá Dunaújvárossal azt a szerződést, mely szerint a Hankooktól befolyó iparűzési adó fele a mezőföldi nagyváros illeti. Azt is felidézte, Iváncsa polgármestere ugyanilyen arányú adóbevétel-felosztásáról szóló szerződést írt alá Dunaújvárossal, mely az iváncsai ipari park adóbevételének szétosztását rögzítette.

Dunaújváros segítsége és szerepvállalása nélkül a bevételt eredményező beruházások nem jöhetnének létre

– idézte a megállapodást Kálló.

Kálló Dunaújváros ostromáról: egy fideszes megállapodást rúgnak fel a fideszesek Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón kérdésre válaszolva azt mondta, a különleges gazdasági övezetbe tartozó akkumulátorgyár gazdasági hasznát azért nem láthatja Dunaújváros, mert a törvény szerint megyei jogú város nem tartozhat ilyen övezetbe. Csakhogy a miniszter indoklása ott sántít, hogy a beruházás konkrétan a Modern Városok Program dunaújvárosi fejlesztéseihez kötődik, amihez a mezőföldi nagyváros nem is kevés erőforrással járult hozzá.

A jobbikos politikus kifogásolta a kancelláriaminiszter azon közlését is, mely szerint a nagyberuházás utáni iparűzési adóból ne csak a település, hanem a térség is kapjon. Kálló azt kérte Gulyástól, nézzen a térképre. Majd közölte: az Iváncsával szomszédos négy település közül csak egyetlenegy részesülne a bevételből. Arra is rámutatott, a rácalmási és iváncsai ipari parkok esetében három település közel 52 ezer polgára részesült az iparűzési adó áldásaiban. Viszont ha Molnár Krisztián Fejér megyei fideszes közgyűlési elnök javaslata megvalósul, akkor viszont négy település mindössze 14,5 ezer lakosa érezheti ennek jótékony hatását.

Én nagyon szívesen küldök a Fidesznek egy számológépet, ha a matek nem megy!

– tette hozzá Kálló nem kevés malíciával.

Kiemelte, az iparűzési adó településektől történő elvonása és megyéhez irányítása minden dunaújvárosi lakost közel 100 ezer forinttal rövidítene meg, de ez a szám Rácalmás és Iváncsa esetében fejenként közel 1 millió forint.

Kálló szerint itt az ideje, hogy Gulyás Gergely utánajárjon a dolgoknak, ezért meghívta a városba a kancelláriaminisztert, ahol

végre velünk is közölhetné, hogy mire készülnek,

mert – húzta alá – előzetesen velük nem egyeztettek, holott, mint a fenti két szerződés, melyet meg kívánnak neki mutatni, bizonyítja, a dunaújvárosiak is érintettek a döntésben.

Azért is várjuk Dunaújvárosba a miniszter urat, hogy szemébe nézhessen az ott élőknek – közölte Kálló, aki úgy véli, a Fidesznek az a célja, hogy megint belerúgjanak Dunaújvárosba. Az ellenzéki politikus figyelmeztetett,

ha azt hiszi, hogy ezeket a ferdítéseket és hazugságokat beveszik a dunaújvárosiak, akkor nagyon téved.

Kálló azt kérte, a Fidesz olyan döntéseket hozzon, ami Fejér megye 4. választókerületének mind a kilenc települését kedvezményezi, és minden ott élőt támogat.