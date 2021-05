A "bátorak" szerencséje: Várkonyi Andrea néhány hónapja működő cége máris 127 milliót fialt

A 24.hu írta meg, hogy a Mészáros János három nagy cége, a Pegazus Trade Kft., a Herceghalom Interat Zrt. és a Híd-Tám Kft. összesen 693 millió forint osztalékkifizetést eszközölt a tavalyi nyereségéből. Ami nem is csoda, hiszen Mészáros Lőrinc öccse fénysebességgel zárkózik fel a nagy testvér mellé és válik rapid milliárdossá, miután az elmúlt években egyre jelentősebb állami megbízásokat kapott, miközben céges érdekeltségei is szépen gyarapodtak számban is.