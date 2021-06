Gyüre Csaba: "A szabolcsiak nem mostohagyermekek, nekünk ez az otthonunk, ezért fogunk küzdeni!"

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

Gyüre Csaba az Országgyűlés egyik legaktívabb képviselője, a jobbikos politikus számtalan alkalommal szólal fel a leszakadó vidék érdekében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2-es számú választókerületében ellenzéki előválasztáson induló képviselőt arról kérdeztük, miért fontos az előválasztás, hogyan lehetne felemelni a leszakadó megyét, mi lesz a nyugdíjasokkal és az elvándorló fiatalokkal, de arról is beszéltünk, hogyan lehet megkerülni a korrupt rendszerből ki sem látszó Polt Pétert egy kormányváltás után. Interjú.

Ha egy választóban még felmerülne a kérdés, hogy részt vegyen-e az ellenzéki előválasztáson, mit mondana neki?

Azért rendkívül fontos, hogy az emberek részt vegyenek az ellenzéki előválasztáson és elmondják véleményüket, hogy egyértelműen kiderüljön, ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt a választókerületben, tehát tisztán lássuk, ki lesz alkalmas a Fidesz-KDNP jelöltjének legyőzésére 2022-ben. Nyilvánvaló, hogy a kormányváltás a célunk, ehhez pedig mindenképpen a legjobb jelöltre van szüksége az ellenzéknek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2-es számú választókerületében indulna el, mire kell itt leginkább koncentrálni, milyen kérdések határozzák meg a hétköznapokat?

21 település tartozik a választókerületbe, de sajnos az egész megyére elmondható, hogy a kormány a mostohagyermekeként kezeli. Itt a legalacsonyabbak a bérek, miközben ugyancsak itt a legmagasabb a munkanélküliség is, ami az országos átlag háromszorosa. A leszakadás folyamatosan növekszik, és a nyugdíjak sem jelentenek kivételt ez alól. Végeredményben ez gyenge gazdasági teljesítményhez és rossz demográfiai megtartóerőhöz vezet, márpedig ezen sürgősen ezen változtatni kell.

A szabolcsiak nem mostohagyermekek, nekünk ez az otthonunk, ezért fogunk küzdeni!

Hogyan? Először is, a nyugdíjakkal mit kezdenének?

Hatalmas mértékben szakadnak el egymástól a nyugdíjak és a fizetések, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ebben is a legrosszabb helyzetben van. Fontosnak tartjuk, hogy minél hamarabb áttérjünk a svájci indexálás-alapú nyugdíjmegállapításra, ezzel párhuzamosan pedig differenciált nyugdíjemelést is szeretnénk végezni. Ez azt jelenti, hogy az alacsony nyugdíjak magasabb mértékben növekednek, mint a magas- és a luxusnyugdíjak. Ugyanakkor azt is szeretnénk elérni, hogy ne csak a nők, hanem a férfiak is nyugdíjba mehessenek 40 év munkaviszony után.

És a dolgozó embereknek milyen kilátásaik vannak?

Jelenleg abból kell kiindulnunk, hogy itt fele annyit keres egy dolgozó ember, mint a fővárosban vagy a Nyugat-Dunántúlon. Soha nem értettem, hogy az elmúlt tíz évben, vagy akár az elmúlt évtizdekben miért nem kezelték kiemelt figyelemmel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, és miért nem tettek semmit a felemelkedésért, miért lettünk mi másodrendű állampolgárok.

Miért kell külföldre mennie valakinek a tisztes megélhetéshez, vagy akár országon, sőt megyén belül vándorolnia? Igenis, a szabolcsiaknak is járnak a tisztességes bérek és nyugdíjak!

Ennek érdekében olyan munkahelyteremtésre van szükség, ami biztos megélhetést és biztos jövőt nyújt a családoknak. Jelenleg, ha létre is jön valamilyen munkahely, az többnyire csak minimálbért kínál a dolgozóknak. Ebből nem fog tudni senki házat építeni, egzisztenciát teremteni, családot alapítani. Csak az marad, hogy a fiatal elmenjen, és jobb esetben ha megszedte magát Nyugat-Európában, talán visszaköltözik.

Mégis, milyen munkahelyekre lenne szükség, és ehhez honnan lenne megfelelő munkaerő?

Természetesen mindennek az alapja a magas szintű oktatás, amihez olyan munkahelyeknek kell társulniuk, amelyek a jövőbe tartanak és igazodnak a mai ipari trendekhez. Ilyen például az elektronikai ipar, a híradástechnika, az autóipar és részben ehhez kapcsolódva az akkumulátorgyártás, aminek hosszú távon is komoly jövője van és biztos megélhetést tud kínálni az embereknek.

Ám ez nem elég, a fiataloknak államilag támogatott bérlakásprogramra is szükségük van, főleg az olyan várásokban, mint Nyíregyháza, Tiszavasvári, Tiszalök, Rakamaz vagy Ibrány. Egy állami program sokat segítene a fiatalok helyben tartásán és családalapítási lehetőségein.

Ezt a megye jelenlegi, kormánypárti képviselői nem látják?

Erre azt tudom mondani, hogy én egyedül háromszor annyit szólalok fel a Parlamentben, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hat kormánypárti képviselője összesen.

Akkor csak gombot nyomkodni vannak ott?

Úgy tűnik, hogy igen. Ezzel szemben én tavaly és idén is a tíz legaktívabb országgyűlési képviselő között szerepeltem a felszólalási idők alapján. Gyakran viszek be a Házba helyi témákat, legyen szó akár vasútfejlesztésről, dolgozói bérekről vagy nyugdíjakról, de igazából bármiről, amire szükségük van a megye lakóinak.

Tudjuk, hogy a koronavírus mindent felforgatott, de a leglátványosabb helyzet az egészségügyben és a gazdaságban alakult ki, miközben a kormány magával rántotta az önkormányzatokat is. Hogyan kezelte Szabolcsban a válságot a NER?

Helyi szinten is az volt a legnagyobb probléma, hogy a kórházakban egy idő után nem volt elegendő férőhely, az intézmények rendkívüli módon telítettek voltak. Szabolcs megyét kirívóan súlyosan érintette a járvány, a saját környezetemben is sokan kapták el a fertőzést és kerültek miatta kórházba, és többeket ismertem, akiket sajnos el is vitt a betegség.

Mindeközben kétségtelen, hogy az egészségügy igyekezett hősiesen helytállni, ezért köszönet illet minden magyarországi orvost, nővért, ápolót és más egészségügyi dolgozót. Ők emberfeletti teljesítményt nyújtottak, azonban nyilvánvalóan rávilágított a járvány arra is, hogy milyen problémák alakultak ki az egészségügyben az elmúlt évtizedek hanyag politikája miatt.

Ami azonban a kormányzatot illeti, jól látható volt, hogy nem csak az egészségügyi problémákat akarták megoldani, hanem a járványt politikai haszonszerzésre is felhasználták. Folyamatosan bírálták az ellenzéket, le akarták járatni és hátrányos helyzetbe akarták hozni.

A védekezéssel járó költségek jó részét pedig az önkormányzatokra hárították, ami komoly problémákat okozott a megyénkben is. Bízok benne, hogy a felszámolás szele nem érintette meg őket, de az biztos, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzataink.

A parlamenti munkán mennyire látszott meg a járvány miatti rendkívüli jogalkotás? Vagy kétharmados többségnél ez már mindegy volt?

Kétharmaddal valóban bármit megtehetnek, és sajnos meg is tettek. A 2022-es költségvetésnél is sorozatban szavazták le a térség érdekében tett javaslatainkat, nekem is volt több, nem támogatott módosító javaslatom. Például javasoltam Rakamaz belterületi útjainak felújítását, vagy a Tiszavasvári és Hajdúnánás közötti, szinte már járhatatlan út renoválását. Ezeket sem támogatták, ahogyan iskolafelújításra is képesek voltak nemet mondani. A kormánypárti képviselők semmit nem támogattak, hiába javították volna ezek a javaslatok az itt élő emberek életminőségét.

Ön szerint mi lenne a legfontosabb feladat azt követően, hogy 2022-ben győzelmet arat az ellenzéki összefogás és létrejön a nemzeti egységkormány?

Első körben rendkívül fontos terület az elszámoltatás. Nem véletlen, hogy Európában Magyarországon van a legnagyobb mértékű korrupció, mára sikerült Romániával és Bulgáriával holtversenyben az utolsó helyre állnunk. Egyértelmű, hogy fel kell kutatni a korrupció felelőseit és el kell őket számoltatni, mert csak így hozhatunk létre egy tiszta társadalmat.

Ebben segítene az Európai Ügyészség?

Természetesen. Épp az előző héten szólaltam fel azzal kapcsolatban az Országgyűlésben, hogy miért nem csatlakozunk a magyar származású Kövesi Laura ügyésznő vezette szervezethez. De azt is nagyon fontosnak tartom, hogy felállítsunk egy különálló Korrupcióellenes Ügyészséget Magyarországon, mert ott, ahol Polt Péter a rendszerváltás óta eltelt 31 évből 17 évben volt legfőbb ügyész, és ezalatt a középmezőnyből a legrosszabb korrupciós mutatóval rendelkező országgá váltunk, ott felmerül az ügyészség, illetve a legfőbb ügyész felelőssége is. Szükség van tehát egy tőle független Korrupcióellenes Ügyészségre is, amellett, hogy az Európai Ügyészséghez is csatlakozunk, hogy az uniós pénzek tényleg oda kerüljenek, ahová valóban szánják őket.