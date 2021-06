„Szivárványos országok” - Valószínűleg egy újabb ellenségképpel áll elő a Fidesz

Orbán Viktor meglepőt nyitott hétfőn, legalábbis egy új politikai kifejezést vezetett be a közbeszédbe:

szivárványos országok.

Ezek a retorikai fordulatok fontosak a Fidesz politikájában, így különböztetik meg magukat a riválisaiktól. Gondoljunk csak a bevándorláspárti és/vagy oltásellenes baloldalra, a Soros-hálózatra (és ügynökeire), vagy épp a libernyákokra.

Éppen ezért voltunk kíváncsiak az Iránytű Intézet elemzőjének, Pék Szabolcsnak a véleményére.

A Fidesznek mindig is szüksége volt olyan témákra, mely a sajátja, szavazói felé könnyen kommunikálható, a saját táboron belül nem megosztó, ellenben az ellenzéki oldalon, vagy épp az Európai Unióban érzékeny téma - utalt a pedofilellenes törvény homoszexualitást értintő módosítására.

Ehhez tartozik az is, hogy az Európai Unió, mint ellenfél látszatának fenntartása fontos a Fidesznek, folyamatos témát ad a kormányközeli médiának, mellyel azt a látszatot próbálja mutatni a kormánypárti szavazóknak, hogy Magyarország bizony ebben is különb, ebben is jobb, mint a „hanyatló nyugat” országai. Aktivizálja saját szavazóit, hogy a veszély folyamatos, bár „Brüsszellel” mi megvívjuk a magunk csatáját és helyt állunk, azonban az ellenzék folyamatos veszélyt jelent a magyar szuverenitásra, a koronavírus elleni küzdelemre és már gyermekeinkre is - magyarázta Pék Szabolcs.

De vajon elszigetelődik, illetve elszigetelődik-e jobban Orbán Viktor Brüsszelben?

Az Iránytű Intézet munkatársa szerint az Orbán-kormány az Európai Unión belül új frontvonalakat nem nyitott, így elszigetelődése sem valószínűsíthető.

Eddigi tapasztalatok alapján pedig tudjuk, hogy ideológiai kérdésekben sem az Európai Unió, sem Németország nem lép fel keményen Magyarországgal szemben, amíg a gazdasági elvárásai megfelelően alakulnak.

Orbán Viktor világnézeti harcai bosszúságot okoznak az Európai Uniónak, annak működését azonban csak részben korlátozza - hangsúlyozta az elemző, példaként felhozva a közös elvi nyilatkozatok vétózását, amelyek ugyan csorbítják az EU tekintélyét, azonban érdemben akadályozni az Uniót a legfontosabb kérdésekben nem tudja és tegyük hozzá, hogy ilyen jellegű céljai nincsenek is a kormánynak.

Pék Szabolcs arra is figyelmeztet, hogy Orbán kormányzására egyébként is jellemző, hogy kell egy ideológiai elem a konkrét intézkedés mellé, erre lehet alkalmas ez az ügy, illetve a miniszterelnök a lázadó szerepében érzi jól magát, amikor harcolhat valakik vagy valami ellen. Ez a politikájának az egyik lényege.

"A sok problémával küzdő EU-nak pedig még jól is jöhet egy rosszfiú, akire lehet ujjal mutogatni, mert addig sem kell önvizsgálatot tartania a különböző hiányosságai miatt. Láthattuk, hogy akár a francia elnök Macron, akár a holland miniszterelnök Rutte is tudta belpolitikai haszonszerzésre használni Orbánt, Orbán az ő Soros Györgyük. Úgy vélem amíg a gazdasági érdekei nem sérülnek a hazánkban termelő külföldi nagyvállalatoknak, addig az EU nem fog a szavakon túl komoly intézkedéseket foganatosítani Orbánnal szemben"

- magyarázta az elemző.

Valószínűleg egy újabb ellenségképpel áll elő a kormánypárt, amely stratégia a korábbi években is meghatározta a politikájukat.

S hogy mi lesz a magyarországi társadalmi válasz?

Ezt a kérdést két szempont szerint közelítette meg Pék Szabolcs.

Egyrészt tudható, hogy az Orbán-kormány semmit nem csinál véletlenül, ezt a döntésüket is felmérések előzték meg és a táboruk többségének tetszésével találkozik a jelenlegi törvény. A "nem liberális demokrata" kifejezés pedig a saját táborának szóló új hívószó, amely jobban érthető mindenki számára, mint az eddigi illiberális frázis.

"Annyiban azonban mindenképpen különbözik a korábbi ellenségképektől a mostani kampány, hogy magyar embereket érint, nem is kis számban. Különböző becslések vannak, de a társadalom nagyjából 5 százalékát érintheti a homoszexualitás, ha a családjaikat is hozzávesszük, akkor egy szemmel látható kisebbségről beszélhetünk. Saját társadalmi csoportunk elleni hangulatkeltés pedig a legsötétebb időket idézi meg és úgy gondolom semmilyen politikai haszonszerzéssel nem igazolható"

- fogalmazott.

Ugyanis a politikai haszonszerzés is világosan kitűnik, hiszen az ellenzéki oldalon ideológiai feszültséget gerjesztett, melyet felnagyítva az ellenzéki együttműködés alkalmatlanságának látszatát kelti. Orbán Viktornak fontos, hogy az ellenzéket és annak szavazóit lekösse ideológiai csatározásokkal, így kisebb hangsúlyt kapnak olyan témák, melyek a kormányt megfogható módon veszélyeztetnék - Pék Szabolcs az Iránytű Intézet kutatásai alapján példaként Fudant, az inflációt, az egészségügyet, a béreket, a lakhatási válságot és az oktatást nevezte meg.