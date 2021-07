Koronavírus: 5 millió 493 ezer a beoltott, 32 az új fertőzött, nincs újabb elhunyt

A kormányzati tájékoztató portál csütörtöki adatai alapján:

a beoltottak száma 5 493 609 fő, közülük 4 958 805-en kapták meg a második oltást is,

32 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 160 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 29 992 fő,

a gyógyultak száma jelenleg 739 204 fő, az aktív fertőzötteké pedig 38 964,

116 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen.

Az újraindítás következő fokozata 5,5 millió beoltottnál lép életbe, az erről szóló rendeletet a kormány már kihirdette. Csütörtöktől Magyarországon is elérhető az unión belüli utazásokat könnyítő EU Covid-igazolás, amelyet legegyszerűbb digitálisan letölteni, vagy otthon kinyomtatni.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is –automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/folyamatosan-nyitva-van-az-online-idopontfoglalo

A koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt több korlátozás feloldásának újabb szakasza lép életbe az 5,5 millió beoltott elérését követően. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatáról szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben. 5,5 millió beoltott után:

A kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

Védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.

Megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások (a 10 nm/vásárló, és a távolságtartási szabály).

Családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik.

Sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

Az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

A kormány nemzeti konzultációt indít, amelyben kikéri a magyar emberek véleményét a járvány utáni életről, többek között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét, és a családok további támogatását érintő kérdésekben.