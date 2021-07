Jogerősen 3,5 év letöltendőt kapott M. Richárd a halálos autóbalesetért

Mint azt korábban megírtuk, a Dózsa György úti autóbalesetet okozó M. Richárdot első fokon négy év letöltendő fogházbüntetésre ítélte és végleg eltiltotta a járművezetéstől a Pesti Központi Kerületi Bíróság még szeptemberben.

A négy éve húzódó ügyben a halálos balesetet okozó elsőrendű vádlottal szemben pénteken immár jogerős ítélet született – számol be a Telex. Ennek értelmében

a Fővárosi Törvényszék M. Richárdot 3 év 6 hónap letöltendő fogházbüntetésre ítélte, és végleg eltiltotta a járművezetéstől. A harmadrendű vádlott – akinek utasai meghaltak a balesetben – 1 év 3 hónap fogházbüntetést kapott, 2 év próbaidőre felfüggesztve, de őt előzetes mentesítésben részesítették, azaz N. József mentesül a büntette előélet feltételei alól.

Mindkét vádlottat

halálos közúti baleset gondatlan okozásának bűntettében találták bűnösnek.

A jogerős, másodfokú ítélet indoklása szerint az ütközést visszakormányzással lehetett volna elkerülni, vészfékezéssel pedig nem. A baleset releváns oka volt a sebességkorlátozás túllépése és az elsőbbségadás megsértése.

A vád szerint 2017. május 15-én M. Richárd jogosítvány nélkül, a megengedett 50 km/órás sebességet jelentősen túllépve, 130 km/órás sebességgel haladt a XIII. kerületi Dózsa György úton a Kassák Lajos utcai kereszteződés irányába. A harmadrendű vádlott autójával a szabályos ívet levágva kanyarodott, és nem vette észre a száguldozó M. Richárdot, aki így az általa vezetett járművel nagy erővel csapódott neki. A kanyarodó autó két utasa meghalt, és többen sérüléseket szenvedtek, köztük gyalogosok is.

Az utolsó szó jogán M. Richárd elmondta:

A gyorshajtásért, amiért most gondolom itt vagyok, elismerem. Elismertem, hogy a gyorshajtásommal nem tudtam elkerülni az ütközést, sajnálom. Azt gondolom, hogy az egész életemet végig fogja kísérni ez a tragédia, azt kérem, hogy ne a múltam miatt és egy-két buta húzásom miatt ítéljenek meg.

Arról is szólt, hogy az elmúlt öt évben az édesanyja és a nagymamája is elhunyt, és rajta komplikációkkal járó szívműtétet szívműtétet hajtottak végre. Azt is hozzáfűzte, hogy az elmúlt fél évben magánzárkájában volt ideje gondolkodnia.

Szeretnék visszailleszkedni a társadalomba, családot alapítani, gyereket vállalni és ha ehhez szakemberre lesz szükségem, akkor szakemberrel

– fogalmazott.

A bírói tanács elnöke úgy ítélte meg, hogy az elsőrendű vádlott megbánása maximálisan őszinte. A balesetben meghalt fiatal férfi édesapja pedig az ítéletről azt mondta, "az egy vicc", s úgy véli, M. Richárd a tiltás ellenére újra vezetni fog, amint szabadul.

Kokainos szilveszteri bulit tartott M. Richárd egy pizzériában, a rendőrök előállították Az atv.hu szerint kábítószer birtoklása miatt állították elő M. Richárdot és több társát az egyik Nyugati téri pizzériából. Értesülések szerint tíz embert vittek be a bűnügyi felügyeletben lévő férfihez köthető vendéglátóhelyről. A 24.hu megkereste a BRFK-t az üggyel kapcsolatban. A rendőrség válaszában azt írta, december 31-én 22 óra 45 perckor a rendőrök Budapest V.

Még tavaly szilveszterkor kábítószer birtoklása miatt állították elő M. Richárdot és több társát az egyik Nyugati téri pizzériából, ami már a sokadik kihágása volt. Az Index azt írja, a balesetet követően is kokaint mutattak ki a szervezetében.