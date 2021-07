Balatonlellén is megzavarták Jakab Péter utcafórumát, "orbános játékpénzt" kapott cserébe a vendéglős

Megszokhattuk már, hogy ahol országjárása során Jakab Péter felbukkan, ott rendre fizetett provokátorok is megjelennek "bértüntetni". Mint megírtuk, volt, ahol láthatóan a sarki kocsmából érkeztek az ellene tiltakozni, de pár napja az is előfordult, hogy valaki egy több tonnás munkagéppel fenyegette őt életveszélyesen, a Tapolca főterén tartott utcai fórumán pedig a Fidesz irodájából özönlött ki több tucat tüntető, köztük egy bohócjelmezbe öltözött személlyel, ráadásul akadt olyan is, aki gyermekeit sem kímélte a kínos szerepléstől.

A Jobbik-elnök csütörtök reggelét Balatonlellén kezdte, ahol az utcai fórumát ezúttal egy vendéglős zavarta meg – számolt be Facebook-oldalán a történtekről Jakab.

A magyar néppárt miniszterelnök-jelöltje azt írja, az illető "produkciójáért" egy orbános játékpénzt küldött neki.

Az igazit nyilván megkapta már a Fidesztől

- fogalmazott, hozzátéve, megérti, hogy rá van szorulva, hisz a válság alatt semmilyen támogatást nem kapott a szektor a kormánytól.