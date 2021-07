Gyorsan terjed a Delta-variáns

Előfordulhat, hogy a negyedik hullám nagyobb lesz, mint a harmadik volt

– mondta dr. Szlávik János infektológus a TV2 reggeli műsorában hozzátéve, hogy aki megkapta mindkét oltását, az viszonylag biztonságban tudhatja magát a Delta variánssal szemben, ami inkább az oltatlanokra jelenthet veszélyt.

Szlávik János szerint a nyári utazgatások miatt hazánkba is nagy számban hurcolhatják be a koronavírus új mutációját. A szakember úgy vélte, a jelenleg használt oltások is hatékonyak a Delta vírussal szemben, de már folyamatban van a fejlesztésük és akár még idén rendelkezésre állhatnak a még hatékonyabb oltóanyagok.

Több mint 5,5 millióan be vagyunk oltva, de nagyobb biztonságban lennénk, ráadásul a 4. hullámot is elkerülhetnénk, ha még legalább 3 millióan megkapnák mindkét oltásukat

- jelentette ki Szlávik János.

Az infektológus arra is felhívta a figyelmet, hogy azért terjed ilyen gyorsan Európában a delta variáns mert háromszor fertőzőbb az eredeti vuhani koronavírusnál, de még az alfa variánsnak elnevezett britnél is magasabb a fertőzési rátája.

Fertőzőbb, mint a korábbi mutációk

Prof. dr. Tóth Sándor virulógus a Borsnak elmondta, hogy csak az oltásokkal kerülhetjük el a betegség súlyos lefolyását, mert aki oltatlanul kapja el az indiai, vagyis a Delta variánst, az akár 7-8 embernek is tovább adhatja. A brit alfánál csak 5, a vuhaninál pedig csak 2-3 ember fertőződhetett tovább és csak egy ember betegedett meg. Ugyanakkor más tünetekkel jár a Delta vírus megjelenése.

A napilap szerint az indiai variáns alattomosabb az alapvírusnál és a korábbi mutációknál, mivel sokszor alig észlelhető tünetekkel jelentkezik, sokszor már csak a kórházi kezelést igénylő súlyosabb stádiumban észlelik a betegség jelenlétét, mikor már tüdőgyulladás, nehézlégzés lép fel és lélegeztetőgépre kell tenni a beteget. Ebből adódóan a korai stádiumban receptre felírható Favipiravirral sem kerülhetőek el a súlyosabb szövődmények. Fejfájás, torokfájás, orrfolyás, láz a delta variáns jellemző tünete, de több esetben vannak gyomor panaszok is, hasmenés, hányás. A szaglás, és ízérzékelés csökkenése, elvesztése azért nem jellemző rá, mert nem az érzékelő idegsejteket támadja meg, mint a vuhani alapvírus. Az elején leginkább csak rossz közérzetnek, súlyosabb náthának tűnik.

Külföldön rosszabb a helyzet

A Bors összesítés alapján miközben mi a magas átoltottság és a kedvező fertőzöttségi adatok miatt eldobhattuk a maszkot, sok európai országban egyre több megbetegedést regisztrálnak, ami egyértelműen a delta mutáns miatt van.

Franciaországban minden héten megduplázódik a fertőzésszám, és ott már július végére várják a járvány negyedik hullámát. Németországban is gyorsan terjed a delta vírus, 50 százalékkal magasabb az előfordulási esélye a korábbiaknál. Mivel ott a fiatalok átoltottsága jócskán elmarad a magyarországi adatoktól, az oltatlan 50 év alattiak körében regisztráltak sok új koronavírusos esetet. Norvégiában is féltik az oltatlanokat, a delta gyors terjedése miatt elhalasztják a nyitást. Nagy-Britanniában egy hónappal később nyitnak, mert egyre csak nő a delta variáns okozta megbetegedések száma. Horvátország szintén aggódik a turisztikai szezon miatt, mert náluk a felnőttek kevesebb mint fele kapott vakcinát. Előrejelzések szerint 55 százalékos átoltottsággal kerülhetnék el az újabb járványhullámot. Az oltatlanok sem kórházba, sem bevásárlóközpontba nem mehetnek majd. Szlovénia 10 napos karantént rendelt el azok esetében, akik delta fertőzött országokból jönnek (Franciaországból, Írországból, Liechtensteinből, Nagy Britanniából és Egyiptomból érkezőkkel szemben). Ukrajnában megduplázódott a fertőzöttek száma az előző naphoz képest, ezért emelik a kórházi ágyak számát és a védőoltások napi mennyiségét.

Ez a variáció egyébként Dél-Afrikában és Ausztráliában is durván felütötte a fejét: előbbi esetben emiatt rekordot döntött a fertőzéses esetek napi száma, Ausztráliában pedig felére csökkentik az országba érkezők maximális számát, heti 6 ezerről 3 ezerre.