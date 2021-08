Az adatvédelmi hatóság vizsgálatot indít a lehallgatási botrány miatt

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a sajtóban megjelent hírekkel összefüggésben, amelyek szerint „egy nemzetközi oknyomozás révén kiderült, hogy számos országban telepítették meghatározott célszemélyek telefonjára az izraeli NSO által kifejlesztett kémprogramot, a Pegasust” az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján hivatalból vizsgálatot indított – áll a szervezet MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az üggyel kapcsolatban a vizsgálati eljárás végéig a Hatóság egyéb információt nem közöl

– teszik hozzá a kommünikében.

A Pegasus-ügy néven is ismert lehallgatási botrány több mint két hete robbant ki, mikor egy nemzetközi tényfeltáró újságírócsoport leleplezte, több kormány, többek közt az Orbán-kormány is politikai ellenfeleik megfigyelésére használhatott egy kémszoftvert. A program nyomait több magyar kormánykritikus újságíró, üzletember, közéleti szereplő telefonján is megtalálták.