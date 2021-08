Meglepő fordulat? Márki-Zay Péter a Párbeszéd frakciójába tart

"Örülök és büszke vagyok rá, hogy Márki-Zay Péter, a Csongrád-Csanád megyei 4-es választókerület legesélyesebb jelöltje úgy döntött, hogy amennyiben az Új Világ Néppárt nem tud frakciót alakítani 2022-ben, a Párbeszéd Magyarországért frakciójában fog dolgozni hazánkért"

- így kommentálta Karácsony Gergely, a szocialisták által is támogatott párbeszédes miniszterelnök-jelölt, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) alapítója, vezetője a baloldali-zöld frakciót választotta.

Márki-Zay Péter döntése és kiállása Karácsony Gergely mellett már csak azért is érdekes, mert az MMM több tagjai is a Jobbik frakcióját választotta, illetve a Márki-Zayék által jelölt civilek is a jobboldali ellenzéki párt padsoraiba ülnének, amennyiben mandátumot nyernek a 2022-es országgyűlési választásokon.

Szintén érdemes megjegyezni, hogy a magát jobboldalinak beállító Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesteri megválasztását segítő kampányt 2018 tavaszán a Jobbik menedzselte le, és egyébként az sem titok, hogy az indulásra is a helyi Jobbik kérte föl.