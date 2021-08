Orbán a Fox News műsorában: amit Biden mondott, személyes sértés minden magyarnak

Orbán Viktor péntek hajnalban adott interjút a Fox News ismert sztárműsorvezetőjének, Tucker Carlsonnak. Az Index által idézett beszélgetésben többek között szó esett a menekültkérdésről, politikai ideológiák összecsapásáról, valamint a Magyarországot ért támadásokról is szó esett.

Tucker bejátszotta azt a felvételt, amelyen Joe Biden amerikai elnök kijelentette, hogy "a világ több helyén, köztük Magyarországon is totalitárius rendszer uralkodik." Orbán Viktor szerint Biden ezen megnyilvánulása „nem volt túl illedelmes”, majd hozzátette: sok magyar valószínűleg felteszi magában a kérdést, ki ez az ember, aki így beszél Magyarországról.

Mi tiszteljük az amerikaiakat

A magyar miniszterelnök azt is mondta, „de hát ő az Egyesült Államok elnöke, és bár amit mondott, személyes sértés minden magyar számára, nekünk tiszteletet kell mutatnunk, udvariasan kell viselkednünk, mert mi tiszteljük az amerikaiakat”.

Úgy véli, Magyarország és az Egyesült Államok a NATO-ban a védelmi kérdésekben és a gazdasági kapcsolatokban is jól tud együttműködni, de politikai téren feszültség van köztük, mert, mint fogalmazott: "a liberális gondolkodók nem értik, mi történik Közép-Európában."

A nyugati liberálisok nem tudják elfogadni, hogy nem liberális környezetben is lehet ilyen sikert elérni

– mondta Orbán Viktor.

Migránskérdés

Az egyik legbefolyásosabbnak tartott amerikai politikai kommentátorral folytatott beszélgetése során a miniszterelnök a migránskérdésről is beszélt, mint mondta, "az egyetlen logikus lépés az volt, hogy a déli határon feltartóztattuk őket".

„Veszélyt jelentettek, meg kellett védenünk az embereket. Ez a mi országunk, a mi történelmünk. Nézze, az nem alapvető emberi jog, hogy valaki illegálisan idejöjjön”

– mondta Carlsonnak, aki szerint sok európai ország „új társadalom” építésén dolgozik, vagyis a keresztény és muszlim közösségek összekeverésén.

A keresztény és a muszlim közösségek összekeverése

Orbán Viktor szerint ez nagyon veszélyes.

"Mi, magyarok nem vállaljuk a közösségek összekeverését. Emiatt engem egyébként régóta fekete bárányként kezelnek Európában"

– szögezte le.

Nagy kihívás: se Trump, se Netanjahu

A nemzetközi politikáról szólva Orbán Viktor kitért az amerikai és izraeli elnökváltásokra is. „Nem vagyunk túl szerencsések, mert Donald Trump rendkívül támogatóan viselkedett Magyarországgal. America first, ez egy igazán vonzó üzenet volt nekünk magyaroknak is, hisz nekünk is Magyarország az első. Hasonlóan pozitívan érzünk Bibi Netanjahuval, de most őt is leváltották, nagy kihívás, hogy hogyan kezeljük majd ezeket a változásokat” - fogalmazott.