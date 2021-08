"Nem vehetik el..." - A kormánypárti honatya a szabolcsi falunapon filippínó vendégmunkásokkal jópofizott

Hiába a kilátástalanság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így sem jut minden itt élőnek munka, sőt, sok helyen egészen messziről érkeznek vendégmunkások az itteni cégekhez.

Seszták Miklós, a kisvárdai választókörzet KDNP-s országgyűlési képviselője sem tud hova bújni elölük. Történt, hogy elment egy falunapra Szabolcsbákára, készültek is a fényképek (amiket a jobbikos képviselőjelölt, Tóth Viktor szúrt ki), így megörökítették azt is, amikor a kormánypárti politikus Fülöp-szigetekről érkező vendégmunkásokkal találkozik. A filippínók a kisvárdai Master Goodnál dolgoznak - ez egyébként a közösségi oldalukról is kiderül.

Mindenesetre azért lesz mit mesélniük otthon, hiszen Seszták Miklós látványos kegyvesztettségéig a harmadik Orbán-kormány nemzeti fejlesztési minisztere volt.

Jogtalanul használhatta két tucat kampányvideójában a Republic számát egy kormánypárti képviselő A rockegyüttes 1997-ben megjelent Zászlók a szélben albumának dalát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3-as választókerületének képviselője először május elsején használta fel Facebook-oldalán posztolt kampányvideójában, melyet azóta további 21 követett.

Fontos megemlíteni, hogy alig egy hónapja derült ki, a Fidesz olyan új jogszabályokat hozott meg, amellyel segítik a szakképzett külföldi munkaerő további beáramlását hazánkba. Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje az N1TV-nek adott interjújában egyébként a vendégmunkásokkal kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy a kormányzat ezzel az eszközzel, az ő foglalkoztatásukkal akarja letörni a magyar dolgozók bérét.