Ahhoz, hogy a honvédség luxusrepülője Orbánt Rómába vigye, előbb Horvátországba kellett repülnie érte

Komoly szervezőmunkára lehetett szükség ahhoz, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten több kormánypárti politikussal együtt eljusson Rómába a katolikus törvényhozók éves találkozójára. A csapatot ugyanis több helyszínen szedte össze a kormánygépként használt HM Dassault Falcon 7X

Az online lap felidézte, hogy az utazásról a Miniszterelnökség államtitkára, Orbán Balázs – akit a kormányfő nemrég politikai igazgatónak is kinevezett maga mellé – számolt be először a nyilvánosságnak, amikor augusztus 27-én, pénteken egy képet tett közzé Orbán Viktor és Christoph Schönborn bíboros kézfogásáról a közösségi oldalán. Orbán Balázs azt tudatta, hogy a miniszterelnök és Novák Katalin tárca nélküli miniszter és Fidesz-alelnök vezetésével népes delegáció vett részt a 12. alkalommal megrendezett éves összejövetelen.

Az azonban, hogy a miniszterelnök az olasz fővárosban tartózkodik, már az államtitkár Facebook-bejegyzése előtt napvilágra került. Egy, a 444.hu olvasójától származó fotó szerint Orbán és családja már előző este Rómában volt. A kormányfőt a feleségével, Lévai Anikóval és fiával, Orbán Gáspárral együtt egy étterem teraszán kapták lencsevégre.

A 24.hu még pénteken délután megkereste a miniszterelnök sajtófőnökét azzal a kérdéssel, hogy Orbán Viktor ezúttal is a kormány által gyakran használt 607-es jelzésű honvédségi Falcon géppel utazott-e az olasz fővárosba. Havasi Bertalan nem válaszolt. A sajtónak aznap kiadott közleménye ráadásul azt tartalmazza, hogy a kormányfő pénteken hivatalos programra érkezett Rómába – noha az említett fénykép alapján már csütörtök este az olasz fővárosban volt.

A HM gépe augusztus 26-án délben szállt fel Kecskemétről, hogy egy a Balatont is érintő körrel Budapestre repüljön. A Liszt Ferenc repülőtőrről – vélhetőn Novák Katalinnal és a delegációval a fedélzetén – 16 órakor indult tovább, de nem egyenesen Rómába, hanem Horvátország felé vette az irányt. A gép Brac szigete előtt süllyedni kezdett, majd kikapcsolta a jeladót.

A gép horvátországi megállója Hadházy Ákosnak is gyanús lett. Az előválasztáson a Momentum támogatásával induló független országgyűlési képviselő vasárnap bejelentette, hogy kérdéssel fordul a Honvédelmi Minisztériumhoz az ügyben. A kérdése annál indokoltabb, hogy a 24.hu birtokába került felvételek alapján ugyanis a miniszterelnök által régóta használt fekete Volkswagen kisbusz a gép érkezésekor éppen a braci repülőtér előtt parkolt. A másik videón az látható, amikor a Falcon felszáll a reptérről.

Egy harmadik videó pedig, amelyet egy reptéri kamera rögzített, azt mutatja, hogy a szombati visszaúton a gép ismét leszállt Horvátországban, ezúttal Zadarban. A Falcon mindössze 17 percet töltött a betonon. És ugyan távolabb állt meg a kamerától, de az kivehető a felvételből, hogy többen kiszálltak a gépből. A honvédségi repülő a visszaúton is kikapcsolta a nyomkövetőjét.

A felvételek alapján a 24.hu újra megkereste Havasi Bertalant azzal, hogy Orbán Viktor nyaralt-e Brac szigetén, és ő szállt-e be és ki a honvédségi repülőből a horvátországi megállások során. Azt is megkérdezték, hogy a miniszterelnök családja a honvédségi repülővel utazott-e Rómába. Érdeklődtek továbbá arról, hogy továbbra is a kormányfő használja-e a videón látható kisbuszt, amelyhez korábban külföldi utazásai alkalmával is ragaszkodott.

A hivatalos programok során a miniszterelnök mindig a hivatalos előírások szerint utazik, biztosításáról a Terrorelhárítási Központ gondoskodik. Családtagjai költségeit pedig az eddigi gyakorlatnak megfelelően ő maga állja.

Mindeközben Orbán Balázs hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az Orbán család tagjai is a keresztény törvényhozók nemzetközi találkozójának résztvevői voltak, a meghívás ugyanis „a hagyományoknak megfelelően és valamennyi meghívott fél számára, magában foglalja a házastársak és a családtagok meghívását is.”

Kérdéses ugyanakkor, hogy az Olaszországban nem elfogadott kínai vakcina ellenére miként engedték be az Orbán családot például egy olasz étterembe. Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a Sinopharmmal oltott honfitársaink azóta sem tehetik be a lábukat a legtöbb nyugati országba, úgy tűnik, hogy Orbán Viktor és a miniszterelnök családja felmentést szerzett a szigorú szabályok alól.

Igazából nevetnék, ha mindez egy távoli banánköztársaságban történne, és nem itthon, a magyar emberek pénzéből finanszíroznák Orbán családi nyaralásait és haveri találkozóit... 2022-ben meg kell szabadulnunk ettől a pofátlan tolvajbandától! Fizessenek a tolvajok, jólétet a magyaroknak

- írta közösségi oldalán Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP képviselője.

