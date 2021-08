Gyöngyösi Orbán római útjáról: a miniszterelnök olasz szélsőjobbosokkal beszélgetett Európa szétveréséről

Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai parlamenti képviselőjének Facebook-bejegyzésében reagált Orbán Viktor (és családja) múlt heti olaszországi útjára. Az ellenzéki politikus szerint "csak a szokásos fideszes tempónak" lehettünk tanúi, miután "először kiderül, hogy Orbán Viktor családostul Rómában nyaral. Illetve nem is nyaral - mondják a fideszesek -, hiszen hivatalos úton van. Nem is akármilyenen, egyenesen a katolikus törvényhozók éves találkozóján!"

"Kár, hogy közben kiderült, hogy az egyébiránt tudtommal református Orbán Viktor valójában az olasz szélsőjobbosokkal beszélgetett Európa szétveréséről"

- fogalmaz posztjában Gyöngyösi.

A magyar néppárt képviselője azt is írja:

"Miközben a Sinopharmmal oltott honfitársaink azóta sem tehetik be a lábukat a legtöbb nyugati országba, úgy tűnik, hogy Orbán Viktor felmentést szerzett a szigorú szabályok alól. Igazából nevetnék, ha mindez egy távoli banánköztársaságban történne, és nem itthon, a magyar emberek pénzéből finanszíroznák Orbán családi nyaralásait és haveri találkozóit... 2022-ben meg kell szabadulnunk ettől a pofátlan tolvajbandától! Fizessenek a tolvajok, jólétet a magyaroknak!



Mint megírtuk, először nem lehetett tudni, miért maradt el múlt pénteken a szokásos Orbán-rádióinterjú, délelőtt aztán bejárta az egész sajtót a 444 egyik olvasója által készített fotó, amelyen az volt látható, hogy Rómában vakációzik az Orbán család. Nem sokkal ezután Havasi Bertalan sajtófőnök igyekezett sebtiben megmagyarázni, mit keres ott a miniszterelnök: mint közleményéből kiderült, az egyébként református felekezetű Orbán Viktor a világ katolikus törvényhozóinak 12. éves konferenciájára utazott pénteken. Ezt előzhette meg egy csütörtöki vacsora.

Később Havasi azt is közölte, hogy olaszországi látogatása során a miniszterelnök Giorgia Melonival, az olasz Fratelli d'Italia párt elnökével is megbeszélést folytatott, amelyen szóba került az európai jobboldal helyzete és az újból erősödő migrációs veszély is.