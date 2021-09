Fotók: nem csinálnak titkot az MSZP-Fidesz baráti kapcsolatból Szabolcs megyében

Mint arról korábban beszámoltunk, egy nyilvánosságra került hangfelvételen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös számú választókerületében egy DK-s aktivista arról beszélt, hogy az ellenzéki előválasztásra a Fidesz is küldeni fog szavazókat azzal a céllal, hogy ne a jobbikos Földi István nyerjen, hanem a szocialista Papp Ildikó.

Az érintett pártok tagadják, hogy bármilyen megállapodást kötöttek volna a Fidesszel, ellenben az LMP, a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és az Új Világ Néppárt támogatását élvező Jobbik azt követeli, hogy az MSZP-DK-Párbeszéd jelöltjét léptessék vissza és zárják ki pártjából.

A 24.hu-hoz eljutott hangfelvételen az aktivista arról beszélt, hogy személyesen ő is baráti kapcsolatot ápol a térség botrányterhelt fideszes országgyűlési képviselőjével, Kovács Sándorral, de a DK-s párttag volt férje, az MSZP választókerületi elnöke, Halmi József is gyermekkori barátja a fideszes politikusnak.

Azt, hogy nem csak ők, hanem az MSZP előválasztási jelöltje, Papp Ildikó is ennek a nagykoalíciós baráti társaságnak tagja, több, látókörünkbe került Facebook-poszt is bizonyítja. Ezeken az érintett személyek maguk bizonyítják, hogy évtizedes barátságról van szó, amit „el lehet ítélni” és „lehet vele kampányolni”, de akkor is „örök” marad, mert „a barátság a politika felett áll”.

Az alábbi képen, ami július 25-én egy Fülpösdarócon tartott falunapon készült, például Halmi József – aki egyébként az MSZP országos elnökségének is tagja és Győrtelek polgármestere – szerepel együtt Kovács Sándorral és testvérével, Kovács Csaba helyi polgármesterrel.

A posztban láthatóan üzentek a közös ellenfélként kezelt Földi Istvánnak is, akiről egyébként tudomásunk szerint egyesek már különböző pletykákat is terjesztenek a térségben arról, hogy több eljárás is zajlik vele szemben, de ezekre bizonyítékokat nem tálalnak, Földiék szerint azért, mert ilyenek nem léteznek.

A fenti poszthoz egyébként a szocialisták mostani jelöltje, dr. Papp Ildikó egy kommentben jelezte, hogy szeretné azt a képet is látni, amin ő is szerepel. Ezt meg is kapta, tehát látható, hogy ő is jó viszonyt ápol a fideszes körrel:

Mindezek után hiába írta a szocialista Halmi József azt, hogy „a barátság politika felett áll”, ha a gyanú szerint az előválasztásra – majd az azt követő egyéni országgyűlési mandátumra, és szoros választási eredmény esetén akár magára a kormányváltásra - mégis kihatással lehet a felek személyes viszonya.