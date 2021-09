Magyarul is köszöntötte a híveket a Szentatya

Hálával mondott köszönetet a különböző rítusokhoz és felekezetekhez tartozó „nagy magyar keresztény családnak” Ferenc pápa az Úrangyala imádsága előtt elmondott beszédében, az eseményen jelen levő Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkát pedig testvérének nevezte.

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti, Hősök terei zárómiséje után elimádkozott Úrangyala imádság keretében emlékeztetett, az Eucharisztia jelentése: „hálaadás”, ezért ő is hálával mondott köszönetet

a nagy magyar keresztény családnak, amelyet szeretnék magamhoz ölelni különböző rítusaival, történelmével, a katolikus és más felekezetekhez tartozó testvérekkel, akik valamennyien a teljes egység irányába haladunk

– mondta. A katolikus főpásztor ennek kapcsán köszöntötte a Statio orbison ugyancsak részt vett

Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkát, akit testvérének nevezett.

A Szentatya a rendező ország nyelvén: „köszönöm” kifejezéssel fejezte ki elismerését Magyarország népének, egyúttal emlékeztetett a Kongresszus himnuszának alábbi soraira: „A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga!” Ferenc pápa azt kívánta a magyaroknak, legyen a kereszt számukra „a híd a múlt és a jövő között”. Azt mondta, a földbe szúrt kereszt nemcsak arra indít bennünket, hogy jól gyökerezzünk meg, hanem a magasba is nyúlik és kitárja karjait mindenki felé. „Arra hív, hogy ragaszkodjunk gyökereinkhez, de ne elégedjünk meg ezzel; hogy merítsünk a forrásból és adjunk inni mindazoknak, akik szomjaznak a mi korunkban. Azt kívánom nektek, hogy legyetek ilyenek: megalapozottak és nyitottak, mélyen gyökerezők és másokat tisztelők” – hangsúlyozta az egyházfő. Hozzátette, a Missziós kereszt ösztönözze a híveket arra, hogy életükkel hirdessék az Evangéliumot, „annak jó hírét, hogy Isten végtelenül gyöngéden szeret minden embert. A mai szeretetre éhes világban ez az a táplálék, amelyre minden ember vágyik” – húzta alá beszédében.

Ferenc pápa emlékeztetett, vasárnap Varsóban avatják boldoggá Stefan Wyszyński bíborost és Elżbieta Czackát, a Kereszt Szolgálóleányai Ferences Nővérek társaságának alapítóját. Emlékeztetett, Lengyelország prímását, az ember szabadságának és méltóságának szószólóját letartóztatták és elzárták, Elżbieta nővér pedig, aki igen fiatalon elvesztette látását, egész életét a vakok szolgálatára szentelte.

A két új boldog példája bátorítson minket arra, hogy a sötétséget fényre változtassuk a szeretet erejével!

– szólított fel a pápa.

Az Úrangyala imádságára történt felszólítás mellett arra is kitért, hogy vasárnap Szűz Mária nevének ünnepe van, régen pedig a magyarok nem mondták ki Mária nevét, hanem úgy szólították meg, mint a királynét.

A „Boldogasszony, régi nagy pátrónátok” kísérjen és áldjon meg benneteket!

– üzente a vendéglátó ország hívő közösségének. Mint Ferenc pápa fogalmazott, áldásom innen, „ebből a nagy városból” főként

a gyermekeket és a fiatalokat, az időseket és a betegeket, a szegényeket és a kirekesztetteket szeretné elérni.

A Szentatya a Himnusz első sorának magyarul történt idézésével zárta az Úrangyala imádság előtti beszédét:

Isten, áldd meg a magyart!