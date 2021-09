Íme 5 indok, hogy miért fontos Orbánnak, hogy Karácsony legyen az ellenfele

Még egy hét sem telt el azóta, hogy Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelölti vitában igyekezett magát konszenzuális jelöltként beállítani, aki nemcsak a kormánykritikus tábort, hanem a nemzet egészét kívánja képviselni, ám máris éles és személyeskedő támadást indított jelölttársai ellen. Hogy mi szükség volt a hirtelen stílusváltásra, illetve miért kellett egy nappal az előválasztás előtt egy élvezhetetlenül hosszú interjúban az ellenzéki összefogás legfontosabb szereplőivel szemben ilyen éleshangú kritikát megfogalmazni, azt nehéz racionális érvekkel megmagyarázni. Igaz,

a közvélemény-kutatók szakmai köreiben elég régóta ismert az az álláspont, miszerint Karácsony Gergelyék kampánya valóban kipukkadt, így most jobb híján Jakab Péter és Márki-Zay Péter kárára próbál szimpatizánsokat szerezni a főpolgármester.

Felmérés: Jakab Péter jelenleg a leginkább támogatott ellenzéki miniszterelnök-jelölt A PegaPoll nevű szavazási platform értékelése alapján Jakab Pétert, a Jobbik elnökét tartják a leginkább konszenzusos jelöltnek. Őt követi - kevéssel lemaradva - Karácsony Gergely a második, míg Dobrev Klára a harmadik helyen. A felmérem.hu oldalon közzétett mintát a KSH és egy pártpreferenciára vonatkozó közvélemény-kutatás alapján súlyozták - életkor, nem és pártpolitikai szimpátia szerint - annak érdekében, hogy az eredmények minél inkább reprezentatívak legyenek.

Viszont, ha ezzel az ellenzéki együttműködést gyengíti, azzal végsősoron Orbán Viktor esélyeit növeli.

Érdekes felidézni, hogy gyakorlatilag minden kommentár arról szólt, hogy Karácsony Gergely igyekezett félreállni az elszámoltatás ügye elől, csendben maradt akkor is, amikor Fekete-Győr András felvetette az MSZP-s jelölt, Tóth Csaba nevét. Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet elemzője az Alfahírnek arról beszélt, hogy Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter városvezetőként csupán néhány feljelentés megtételére tudtak hivatkozni a vita során, így

nem meglepő, hogy az MSZP-P-LMP által támogatott főpolgármester a Fidesz elszámoltatásának témájában "végig igen óvatos maradt".

Elemző: nem hozott meglepetést a miniszterelnök-jelölti vita "A jelöltek érezték annak veszélyét, ha túl élesen bírálják egymást, az megbonthatja az egység látszatát, amely kárt okozhat a későbbi együttműködésnek. Ellenzéki miniszterelnök-jelölti vita korábban nem volt Magyarországon s ezt érezhettük is a résztvevőkön. Nekik is egy új helyzet volt.

Emlékezetes, néhány hónappal ezelőtt még csak nem is emlegette interjúiban magát az elszámoltatás kifejezést sem. Az Alfahír írta meg azt is, hogy

Karácsony Gergely szó nélkül hagyta, amikor ismeretlenek meg akarták őt vesztegetni a visszalépéséért cserébe.

Nincs szó elszámoltatásról - Karácsony nem tett feljelentést, miután "megkeresték" őt a kormánytól Egy újabb érdekes interjúval gazdagodott az MSZP-P-LMP-s miniszterelnök-jelölt, Karácsony Gergely előválasztási kampánya: a nyári forróságtól és dugóktól fuldokló főváros még regnáló főpolgármestere az Azonnalinak adott tegnapi interjújában már a kínai-amerikai hidegháborúban pozíciónálta hazánkat, azonban a Fidesszel szembeni nagy szembenézésről már nem filozófált a politikus.

A mai interjújában sem tűnt fel senkinek, hogy miközben a Fideszt szidja, amiért fizetett hirdetésekben támadják őt, Karácsony Gergely költi el a legtöbb pénzt hirdetésekre az ellenzéki oldalon - néha még a fővárosi büdzséből is. Nyilván abban reménykednek, hogy az így elköltött sok tízmillió forinttal ki lehet váltani az országos kampányt, az országjárást, az ország különböző pontjain élők, a vidék problémáinak megismerését. Jellemző erre a különös hozzáállásra, hogy Karácsony Gergely szerint

"ami működik, és növeli az ellenzék esélyét Kiskunlacházán, az nagyjából működni fog Csepelen is".

Ha tekintetbe vesszük, hogy a fővárosban mennyivel többet keresnek ugyanazért a munkáért, mint mondjuk az Észak-Kelet-Magyarországon élők, akkor láthatjuk, muszáj vidékspecifikus üzeneteket, konkrét megoldási javaslatokat megfogalmazni.

Azt is számtalan elemző hangsúlyozta, így például a Republikon intézet vezetője, Horn Gábor is, hogy a vidék érdemi megszólítása nélkül nem lehet leváltani Orbán Viktort. Másképp fogalmazva, ennek hiánya megint csak növeli a Fidesz kormányon maradását.

Horn Gábor: az ellenzéknek a falvakban is be kell söpörni még plusz 8-10 %-ot, ez a Jobbik feladata A teljes ellenzéki összefogás számára kockázatot jelenthet, ha a vidék Magyarországa valamilyen oknál fogva nem tudja hallatni a hangját az előválasztáson, erre egyre több jel is mutat. Legutóbb a Závecz Research közvélemény-kutatásosából derült ki, hogy lehet tapasztalni bizonyos az eltéréseket a vidéki és a nagyvárosi ellenzéki választói preferenciában.

Érdekes szempont az is, hogy Orbán Viktor jelenlegi ellenzéki kihívói közül egyedül Karácsony Gergely volt már miniszterelnök-jelölt. 2018-ban is az MSZP és Párbeszéd támogatta, és a Publicus még 2017 decemberében is azt mérte, hogy népszerűbb, mint Orbán Viktor. S hiába szólt akkor is számos cikk arról, hogy Karácsony Gergely milyen jól képes megszólítani azokat, akiknek elege van Orbán Viktorból, az általa vezetett lista mindössze a szavazatok 11 százalékát szerezte meg.

Ezek alapján tehát nehéz azt feltételezni, hogy Orbán Viktorék azért szánnak rá nagyobb figyelmet, mert jobban tartanak tőle, sokkal inkább az valószínűsíthető, hogy a Fidesz szerint Karácsony Gergely lehet a tökéletes (értsd: simán verhető) ellenfél.

